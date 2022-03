Die Corona-Lage am Montag: Zwei weitere Todesfälle über das Wochenende

Werte gehen leicht zurück

Neustadt (os). Mit 223 positiven Tests, die beim Gesundheitsamt der Region seit Freitag aufliefen, ist die Zahl neuer Covid-19-Fälle zwar noch nicht deutlich gesunken, fiel aber leicht geringer aus als am Vorwochenende. Derzeit gelten 1.335 (-66) Menschen als "aktuell infiziert", also zwischen positivem Test und Quarantäneende. Seit März 2020 stehen jetzt 5.757 (+223) direkt Betroffene in der Statistik. Seit Freitag meldet das Gesundheitsamt auch zwei weitere Corona-Tote aus dem Stadtgebiet, insgesamt starben nun 52 Personen hauptsächlich durch das Virus. Genesen sind bisher 4.370 (+287) Menschen. Die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner liegt heute bei 1.438,6 (-30,7).

Für die Region Hannover liegt der Inzidenzwert aktuell bei 1.369,9 (-86,1). Die landesweite Hospitalisierungs-Inzidenz steigt auf 10,4 (+0,1), die Intensivbehandlungs-Quote liegt nun bei 6,0 Prozent (+0,3).

Das komplette Dashboard für die Region und ihre Kommunen findet sich unter hannover.de/corona-dashboard

