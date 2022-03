30-Jähriger würgt Lebensgefährtin und droht mit Messern

Nachbarin verhindert nach Ehestreit Schlimmeres

Luttmersen (os). Wegen versuchten Totoschlags ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft gegen einen 30 Jahre alten Neustädter, der am Samstag seine 25-jährige Lebensgefährtin nach einem Streit gewürgt und mit Messer bedroht haben soll.

Gegen 17.30 Uhr begann nach bisherigen Erkenntnissen der Streit in einem Mehrfamilienhaus. Gleich mit zwei Messern hatte der Beschuldigte die junge Frau bedroht. Anschließend würgte er seine Lebensgefährtin. Eine 72 Jahre alte Nachbarin konnte ihn dann aber davon abhalten und so Schlimmeres verhindern.

Die 25-Jährige meldete sich am Sonntag bei der Polizei und erstattete Anzeige. Die Kriminalpolizei Hannover nahm die Ermittlungen auf. Der Mann war nach der Tat geflüchtet, aber später in die Wohnung zurückgekehrt. Als er von der Anzeige erfuhr, meldete er sich bei der Polizei und wurde wenig später vor der gemeinsamen Wohnung festgenommen. Diese darf er bis auf Weiteres nicht mehr betreten. Am heutigen Montag soll ein Haftrichter klären, ob der 30-Jährige in Untersuchungshaft kommt. Gegen ihn wird wegen versuchten Totschlags ermittelt.

