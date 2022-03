Gymnasium setzt ein Zeichen gegen Krieg

"... ein unberechenbarer Despot"

Großes Zeichen für den Frieden: Schüler des Gymnasium bildeten das bekannte Symbol auf dem TSV-Platz.

Neustadt (os). Es war nur eine kleine Notiz am Rande: Selbst Schüler, die eigentlich eine Freistunde hatten, waren am heutigen Montagvormittag auf den TSV-Platz gekommen, um an einer kurzfristig geplanten Aktion der Schülervertretung teilzunehmen. Die Schulgemeinschaft bildete auf dem Rasen ein überdimensionales „Peace“-Zeichen, um besonders gegen den Überfall Russlands auf die Ukraine zu protestieren. „Wir dürfen alle nicht schweigen“, betonte Schülersprecherin Gillian Deike. Ihr Pendant Jaron Akkermann hatte zuvor betont, die Aktion richte sich grundsätzlich gegen den Krieg, auch etwa in Mali oder Afghanistan.

Schulleiter Reinhard Sell weiß, dass sowohl Schüler mit Wurzeln in der Ukraine am Gymnasium unterrichtet werden wie auch solche mit Verbindungen nach Russland -in der Schulgemeinschaft stehe man aber zusammen. „Krieg macht auch mir Angst und Sorgen“, hatte er bekräftigt. Das gilt noch viel direkter für Andreas Ruhnow-Thieße. Die Frau des Lehrers stammt aus der Nähe von Odessa, seine Schwiegereltern und weitere Verwandte harren dort aus. „Was in meiner zweiten Heimat gerade passiert, macht mich sprachlos und fassungslos“, sagte er den versammelten Schülern - und beschrieb, dass die Eltern seiner Frau trotz ihres Flehens nicht nach Deutschland flüchten wollen. Hoffnung mache, dass trotz erheblicher Repressalien auch in Russland Menschen demonstrierten, so Ruhnow-Thieße.

Sell hatte deutliche Worte in Richtung Wladimir Putin gefunden: Der sei „ein unberechenbarer Despot“ und seine Handlungen „durch nichts zu rechtfertigen“. Putin führe „Krieg gegen sein eigenes Volk“.

Deike rief dazu auf, über das Thema zu sprechen und so auch mit möglichen Ängsten besser umgehen zu können. Schon am Freitag hatte es nach Worten von Schulleiter Sell eine 5. Klasse gegeben, in der aufgrund der aufwühlenden Ereignisse nicht ohne Weiteres Unterricht möglich war. „Die Klassenleitungen fangen das erstmal auf“, sagte er.

Ein weiteres, tragisches Ereignis fand ebenfalls Würdigung im Rahmen der Friedensaktion. Gymnasiast Leon Struckmann war am Sonntag an Leukämie gestorben. Auch für ihn wurde eine der symbolischen Kerzen entzündet.

Weil Durchsagen über die Schullautsprecher auch in der Leine-Schule zu hören sind, hatte sich Lehrer Hans Angersbach spontan mit seiner Klasse auf den Weg zum Sportplatz gemacht - dankbar begrüßt von Deike und Sell.

Sammelaktion an der Schule

Über den Schwager von Andreas Ruhnow-Thieße wird gerade eine Hilfslieferung organisiert. In der Schule können haltbare Lebensmittel, aber auch Schlafsäcke, Isomatten und warme Kleidung abgegeben werden, die mit einem Konvoi zunächst nach Moldavien gebracht werden. Mehrere Schüler sagten spontan Unterstützung zu.

