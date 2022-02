Einbrecher durchwühlen Haus, Beute bisher unklar

Eilvese (os). Den Urlaub der Bewohnerin haben unbekannte Täter genutzt, um in ein Einfamilienhaus an der Osterfeldstraße einzubrechen. Zwischen Freitag, 18.30 Uhr und Sonntag 16.35 Uhr hebelten sie nach Angaben der Polizei ein Fenster auf und gelangten so ins Gebäude. Im Inneren durchwühlten die Einbrecher laut Polizeibericht alle Räume. Bisher steht jedoch nicht fest, ob auch etwas gestohlen wurde. Durch ein anderes Fenster entkamen die Täter, die Ermittler konnten Spuren sichern. Die Beamten erhoffen sich Zeugenhinweise, die unter Telefon 05032/9559-0 entgegengenommen werden.

