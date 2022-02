Friedensgebete heute in Liebfrauen und Eilvese

Ein digitales Angebot gibt es ebenfalls

Auch in der Liebfrauenkirche in Neustadt findet am heutigen Freitag ein Friedensgebet statt. Foto: Seitz (Archiv) vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (r/os). Angesichts der dramatischen Lage in der Ukraine rufen Gemeinden im Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf zu Friedensgebeten am heutigen Freitag um 18 Uhr in ihren Kirchen auf.

„Ich persönlich bin sehr betroffen, weil ich durch eine Studienfahrt unter anderem Kiew und Odessa besucht habe und damals in den Gesprächen den Aufbruch der Nation und die Westorientierung kennengelernt habe“, sagt Superintendent Michael Hagen. Er habe die Sorge, dass „ganz Europa in einen Krieg hineingezogen wird“. Er wird für die Region Mitte im Kirchenkreis ebenso wie ein Vertreter der katholischen Kirche mitwirken an einer Friedensandacht in der Neustädter Liebfrauen-Kirche, in der auch die stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Jasmina Cortese kurz sprechen wird. Die liturgische Leitung der Andacht nach der 3G-Regelung hat Ortspastor Christoph Bruns.

In Eilvese gibt es für die Region Nord um 18 Uhr eine Andacht mit 3G-Regelung. Pastor Jan Mondorf aus Basse macht ein digitales Angebot. Wer ihm unter jan.mondorf@evlka.de eine Mail schreibt, bekommt vom ihm einen Zoom-Link für eine Friedensandacht.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1198 vom 26.02.2022