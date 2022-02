Karins Februar-Finale steht an

Zehn Standorte im März - Premiere in Büren

Basse (os). An der Ortsdurchfahrt gibt es gleich zwei Messpunkte für den städtischen Blitzeranhänger namens "Karin". Ab dem heutigen Freitagvormittag steht er über das Wochenende im südlichen Teil des Ortes am Leinebogen. Erlaubt sind dort 50 Stundenkilometer. Es ist der letzte Standort im Februar.

Weiter geht es mit zehn Messstellen im März. Zum Auftakt gibt es gleich eine Premiere: In Büren war "Karin" bisher noch nie im Einsatz. Weil an der Ortsdurchfahrt die Kita liegt, überwacht der Anhänger ausschließlich tagsüber ab 1. März das angeordnete Tempo 30. Vom 3. März an wird Karin in Helstorf an der Walsroder Straße aufgestellt (50 erlaubt), es folgen Empede, L191/Empeder Straße (ab 7. März/39/nur tagsüber), Eilvese, L192/Am Hüttenkrug (ab 10. März/50), Neustadt, Lindenstraße (ab 15. März/30), Neustadt, B442/Nienburger Straße (ab 17. März/50), Evensen, L191/Evenser Straße (ab 22. März/50), Schneere, L360/Schneerener Straße (ab 24. März/50), Neustadt K347/Landwehr (ab 29. März/30). Kein Scherz: Ab 1. April steht der Blitzer an der K333/Poggenhagener Straße, wo ebenfalls Tempo 50 gilt.

