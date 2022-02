Nach 125 Jahren: Fleischerei und Catering Plinke schließen zur Jahresmitte

Corona „nur Katalysator“ - Fachkräfte und Nachfolger fehlen

Neustadt (os). Seit rund zehn Jahren ist sie die letzte ihrer Art in der Innenstadt: die Fleischerei Plinke. Nicht mehr lange, denn zum 30. Juni schließen Ina und Heiner Plinke das Geschäft und geben auch das angegliederte Catering auf.

Seit 125 Jahren war der Betrieb in Familienhand, die aktuellen Inhaber führen ihn seit 27 Jahren - und hatten die Fleischerei um die renommierte Catering-Sparte für Feiern aller Art erweitert. „Die vergangenen beiden Jahre sind an die Substanz gegangen. Wenn es auf die eigene Gesundheit und die der Mitarbeiter geht, kann man so nicht weitermachen“, sagt Heiner Plinke. Deshalb zogen Plinkes nun die Reißleine. Dabei habe die Corona-Pandemie die Lage zwar verschlimmert, sei aber nicht alleiniger Grund für die Aufgabe. Vor allem Fachkräfte- und Personalmangel sowie die fehlende Unternehmensnachfolge ließen für den fast 60-Jährigen und seine Frau „die Perspektive fehlen“.

Die Suche geht trotzdem weiter, auch wenn seit Jahren an Meisterschulen geworben wird. „Wir haben auch die Kollegen in der Umgebung alle kontaktiert, ohne Erfolg“, sagt der Fleischermeister. „Das ist auch ein gesellschaftliches Problem“, ergänzt seine Frau. „Berufe im Handwerk haben einfach keinen Stellenwert mehr, also will sie auch niemand machen.“

Zuletzt waren durch Krankheit, Ruhestand und Wegzug weitere langgediente Mitarbeiter weggebrochen. „Selbst wenn Corona morgen vorbei wäre, könnten wir den Catering-Betrieb nicht einfach wieder hoch fahren“, erklärt Ina Plinke. Von rund 50 Arbeitsplätzen vor der Pandemie waren zuletzt noch 36 geblieben, die Umsätze brachen ein. Kostensteigerungen für Rohstoffe und Energie sowie der immer größere formelle Aufwand für Hygiene und ihre Dokumentation belasten das Unternehmen zusätzlich.

„Wir können so nicht weitermachen“, stand deshalb für das Paar fest. „Das hat uns in den vergangenen Wochen schlaflose Nächte bereitet und tut auch weh.“ Am Mittwoch informierten sie die Mitarbeiterschaft in einer Betriebsversammlung. „Alle wollen bis zum Ende an Bord bleiben“, sagt Heiner Plinke. Dafür sind sie ihrem Team überaus dankbar - wie auch den zahlreichen, teils über Jahrzehnte treuen Kunden.

Wirtschaftsförderer Uwe Hemens bedauert das Ende des Betriebs ebenfalls, unter anderem „weil eine Fleischerei eine große Bedeutung für eine Innenstadt hat“. Er will nun „zügig an einer möglichen Lösung“ mitarbeiten. So soll der wichtige Standort an der Marktstraße belebt bleiben. Daran ist auch Familie Plinke gelegen.

