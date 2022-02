Stadtverwaltung sieht keine Chance für Tunnel an der Siemensstraße

Bauliche und finanzielle Gründe wiegen schwer - Diskussion geht weiter

Jetzt viele Stunden am Tag geschlossen, bald für immer dicht? Neustadts Verwaltung hält den Platz für zu gering, die Kosten für zu hoch und sieht weitere offene Fragen - etwa die Verkehrsführung auf der Westseite.

Neustadt (os). Genaue Zahlen hat die Stadtverwaltung nicht auf der Hand, aber auch schon die - von der Politik beauftragte - grobe Abschätzung macht für die Baufachleute klar, dass eine Tunnellösung für Radfahrer und Fußgänger als Ersatz für den Bahnübergang Siemensstraße nicht in Frage kommt. Die angeregte Diskussion und erneute Nachfragen aus Ratsfraktionen haben sich die Zuständigen jedoch weitgehend selbst zuzuschreiben (siehe Kasten). Die Stadtmitarbeiter hätten „nicht geahnt, dass das jetzt noch einmal so hoch kommt“. Zumindest im Fall der UWG wurde ein Gespräch am Donnerstag noch nachgeholt. Auch mit REWE-Inhaber Martin Diedrichs solle noch gesprochen werden, so Infrastruktur-Fachbereichsleiter Jörg Homeier.

Dreh- und Angelpunkt der Ablehnung für eine „Trogstrecke“ unter dem Bahndamm ist die Barrierefreiheit. „Ein solches Bauvorhaben ist nur genehmigungsfähig, wenn es barrierefrei ist“, sagt Christoph Neißner, Fachdienstleiter für „Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke“ bei der Stadt. Deshalb sei eine solche Anlage auch nicht mit dem schon angeführten Beispiel des Tunnels am Schiffgraben vergleichbar. Alle sechs Meter muss die Rampe 1,5 Meter ebene Fläche aufweisen, um Menschen mit Einschränkungen Pausen zu ermöglichen, statt dauerhafter Steigung oder Gefälle ausgesetzt zu sein. Daraus ergibt sich für die Fachleute eine Länge von gut 100 Metern, die wäre maximal direkt bis zur Wunstorfer Straße erreichbar.

Nur einen Radtunnel zu bauen, könnte von den Maßen zwar passen, genau geprüft wurde das jedoch nicht, auch nicht, ob es dafür eine Genehmigung geben würde. „So etwas widerspräche jedem paritätischen Gedanken“, betont Verkehrskoordinator Benjamin Gleue.

Wie berichtet, läuft bereits die Bauleitplanung für eine Brücke mit Fuß- und Radwegen auf jeder Seite. Die von Kritikern aufgemachte Rechnung, die Brücke nur für Autos zu bauen und mit den eingesparten Rad-/Fußwegen den Tunnel zu bezahlen, gehe nicht auf. Als Beispiel nennt Neißner Poggenhagen: Um den Bahnübergang am Bahnhof, aber auch den an der Moordorfer Straße zu ersetzen, wird es eine Brücke nur für den motorisierten Verkehr geben. Fußgänger und Radfahrer erhalten einen Tunnel am Bahnhof. „Von den Gesamtkosten entfallen zwei Drittel auf die Trogstrecke und ein Drittel auf die Brücke“, so der Fachmann - komplett vergleichbar wäre beides zwar nicht, die Tendenz stimme aber. Der Poggenhagener Tunnel ist auf einen zweistelligen Millionenbetrag taxiert.

Die Bauleitplanung für die Brücke läuft seit zwei Jahren, die Bahn hat darauf aufbauend den Bau planen lassen. Homeier befürchtet, dass das Projekt nach hinten rücken würde, falls nun noch einmal in andere Richtung geschaut werde. Überdies würden detaillierte Planungen für eine Trogstrecke selbst schon einen niedrigen sechsstelligen Betrag kosten, um das dann „auf Knapp und Knirsch“ hinzubekommen, so der Fachbereichsleiter. Offen sind aus seiner Sicht vor allem die Fragen der Zuwegung zum REWE-Markt sowie zu den gegenüberliegenden Grundstücken. Noch kniffliger dürfte eine Lösung auf der Westseite der Schranke sein. „Wird die Straße „An der Eisenbahn“ dann eine Sackgasse?“, fragt er. Ebenfalls ungeklärt wären auch Details zu dort verlegten, großen Wasserleitungen der Harzwasserwerke.

„Von uns gibt es für einen Tunnel ganz klar keine Empfehlung“, sagt Homeier. Die Brücke sei dagegen die „optimale Anlage“, bei der alle Nutzer „bei Tageslicht unterwegs“ wären, statt im Tunnel. Der hätte gegenüber der oberirdischen Variante zudem deutlich höhere Unterhaltungskosten.

Kommentar: Kommunikation verbesserungsbedürftig

Es gab zwar den offiziellen Prüfauftrag, die Rahmenbedingungen für einen Tunnel abzuklären, eine Info in öffentlichen Gremien oder eine Drucksache zum Ergebnis gab es jedoch nicht - außer im „Hinterzimmer“ für einzelnen Politikvertreter. Die Verwaltung hat es auch in diesem Fall nicht verstanden, alle Beteiligten mitzunehmen. Das gilt auch für REWE-Inhaber Martin Diedrichs. Schon als vor fast zwei Jahren erstmals berichtet wurde, hatte die NZ ihn mit den Worten zitiert, die Stadt habe ihn nicht kontaktiert. Daran hatte sich bis zur vergangenen Woche nichts geändert - trotz zeitiger Hinweise an die Stadtführung.

Die Verwaltung hat gute Argumente für ihre Position, macht sich durch Kommunikationsfehler aber einmal mehr die Arbeit selbst unnötig schwer. Der Aufwand jetzt ist ungleich größer - vor allem im Vergleich zum Planungsumfang.

Oliver Seitz

