Am Franzsee ist endlich wieder „Land unter“

Zukunft bei wenig Regen unklar - Alternativen geplant

Amedorf (os). Der Blick auf die Webcam unter www.franzseebad.de ließ in den vergangenen Wochen eine Entwicklung erkennen: Nachdem der Wasserstand bis zum Herbst rund 1,20 Meter gefallen war, stieg der Wasserspiegel nach und nach wieder deutlich an. Rund 50 Zentimeter fehlen aktuell noch zum „Normalstand“, wie Friedhelm Wedemeyer, Vorsitzender der Franzsee-Initiative schätzt. „Es ist ganz gut was reingelaufen, aber es regnet auch nicht mehr. Dann fällt der See langsam wieder trocken“, sagte er am Dienstag. Auf den großen, trocken gefallenen Seestücken darf nach seinem Geschmack aber auch weiterhin „Land unter“ herrschen.

In den vergangenen Wochen haben mehrere Gespräche und Ortstermine stattgefunden, um die Lage des Naturbadesees zu verbessern. Neben Stadt und Region, Landwirten und privaten Anliegern ist mittlerweile auch der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) mit im Boot, um das „existenzielle Wasserproblem“ lösen zu helfen. Wasser aus der Leine war dabei schon im Gespräch, die beteiligten Behörden sehen das aber kritisch - schon wegen der Wasserzusammensetzung. „Daran glaube ich mein Lebtag lang nicht mehr“, zeigt sich auch der Vorsitzende skeptisch.

Optimistischer fällt dagegen der Blick auf die nahende Saison aus. Die beliebten Traditions-Veranstaltungen „Lunchen und Planschen“ am 26. Mai und die „Italienische Nacht“ am 9. Juli sind geplant und sollen nach der Corona-Unterbrechung wieder stattfinden. Das ist auch für die Vereinskasse dringend nötig. „Zwei Jahre mit wenig Badebetrieb und ohne Veranstaltungen haben die Kasse ganz schön geleert“, so Wedemeyer. Deshalb muss für einige neue Angebote, die im Franzseebad geschaffen werden sollen, auch erst noch die Finanzierung geklärt werden. Im Gespräch sind nach Worten des Vorsitzenden ein Kneipp-Becken, ein Barfußpfad und ein Tauchbecken für die Sauna. Mit letzterem soll deren Betrieb unabhängiger vom Wasserstand werden. Die Sauna kann bis auf weiteres von Jedermann gemietet werden, Anmeldungen an wasser@franzseebad.de oder telefonisch unter 05072/980490.

Wer Zeit und Lust hat, sich bei der Franzsee-Initiative einzubringen, ist jederzeit willkommen. „Wir brauchen immer handwerklich geschickte Menschen für Gartenarbeiten, Malerarbeiten und vieles mehr, damit sich unsere Gäste am Franzsee wohlfühlen können“, so Wedemeyer. „Ohne unsere treuen Mitglieder und ehrenamtlichen Helfer könnte der ‚Franzsee‘ als Freizeitmittelpunkt für Jung und Alt in Neustadts Norden und den umliegenden Gemeinden nicht erhalten werden.“ Das aber soll auf jeden Fall passieren, selbst ohne oder mit eingeschränktem Badebetrieb.

Aktuelle Infos finden sich unter www.franzseebad.de.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1198 vom 26.02.2022