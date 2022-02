Region beschlagnahmt Schafherde auf dem ehemaligen Hüttengelände

Kein Witterungsschutz, Versorgung unzureichend - Halter fassungslos

Seit über 30 Jahren schon hält Uwe Dorn seine Schafherde auf dem ehemaligen Hüttengelände.

Neustadt (dgs). Uwe Dorn kann es immer noch nicht glauben, ebenso wenig wie seine Partnerin Adelheid Emmermann: Am Freitag vergangener Woche haben Veterinäre der Region Hannover seine komplette Schafherde beschlagnahmt, 36 Muttertiere und 42 Lämmer. „Gefahrenabwehr“ heißt es dazu nüchtern im Amtsdeutsch. „Die Haltungsbedingungen entsprachen nicht den Anforderungen des Tierschutzgesetzes, vor allem, was die Versorgung der Tiere sowie einen ausreichenden Witterungsschutz insbesondere für die Lämmer betrifft“, erklärt eine Sprecherin der Region auf Nachfrage.

Mit einem Viehwagen und in Polizeibegleitung fuhr das Veterinäramt auf dem ehemaligen Hüttengelände vor und lud die Tiere ein. Er habe nicht einmal Zeit gehabt, den Schlüssel zu holen. „Die Schlösser haben sie einfach aufgebrochen“, berichtet Dorn. Seiner Partnerin tun insbesondere die kleinen Lämmer leid, die gerade erst geboren. „Das tut mir so weh“, sagt sie.

Schon seit über 30 Jahren hält Dorn seine Schafherde auf dem Brachgelände zwischen Landwehr und Siemensstraße. Vorher ließ sein Vater hier seine Schafe grasen. Für die Wiesen direkt am Wanderweg „An der Torfbahn“ muss er seit Jahrzehnten keine Pacht bezahlen, dafür halten seine Tiere das Gras kurz. Für viele Spaziergänger auf dem Wanderweg waren die Schafe - und insbesondere die kleinen Lämmer - immer wieder ein Hingucker. „Viele bringen altes Brot vorbei oder die Weihnachtsbäume als besondere Delikatesse“, freut sich Dorn.

Aber es kam offenbar auch zu Beschwerden von Neustädtern. Laut Region gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Anlässe für Kontrollen vor Ort, unter anderem wegen fehlender Ohrmarken oder ungeschorener Schafe.

Mit der Ausweisung des gesamten Geländes als Baugebiet wurden die Bedingungen nicht einfacher für den Schafhalter. Zum Jahreswechsel rückten Bagger an und rissen alte Gebäude auf der Industriebrache ab. Und das genau zur Lammzeit. Dazu der viele Regen, vor den Unterständen verwandelte sich die Wiese in eine Matschlandschaft. Insbesondere für die Lämmer bestand nach Ansicht des Veterinäramtes ohne angemessenen Witterungsschutz eine erhebliche Gefahr.

In den vergangenen zwei Wochen habe es insgesamt sieben Kontrollen und viele Gespräche seitens des Fachdienstes vor Ort gegeben, so die Region. Ein krankes Lamm sei bereits vorher sichergestellt worden. Trotz klarer Auflagen sowie praktischer Unterstützung sei vom Schafhalter keine nachhaltige Verbesserung insbesondere für die Lämmer umgesetzt worden. „Der Halter war sehr uneinsichtig, daher war die Sicherstellung leider alternativlos“, erklärt die Pressesprecherin.

Ob es für Uwe Dorn und Adelheid Emmermann noch eine Chance gibt, ihre Tiere wiederzubekommen, ist fraglich. Die Region kündigt eine Anhörung der Tierhalter am 11. März an. Derweil sind die Schafe und Lämmer auf Kosten Dorns anderweitig untergebracht, heißt es in einem Schreiben der Region. Da eine Rückgabe aufgrund des beabsichtigten Schafhaltungs- und Betreuungsverbotes nicht in Betracht komme, sollten die Schafe verkauft werden. Dorn will jetzt einen Anwalt einschalten.

