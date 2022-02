Verkehrsberuhigungen werden nach Experiment permanent

Eilvese (r/tma). Die Stadt lässt in den kommenden Wochen verkehrsberuhigende Maßnahmen an der Osterfeldstraße herstellen. Um die Verkehrssicherheit auf Höhe der Grundschule zu verbessern und Raser auszubremsen, wird dort eine erhöhte Querungsstelle angelegt.

Die Bauarbeiten beginnen am Montag, 28. Februar, und dauern

voraussichtlich zwei Wochen. Während dieser Zeit wird die Osterfeldstraße auf Höhe des jeweiligen Baufeldes für den motorisierten Verkehr gesperrt. Fußgänger und Radfahrer können passieren, Autos werden über umliegende Straßen geführt.Anwohner und Anlieger können stets von einer Seite bis zur Sperrung heranfahren.

Im vergangenen Jahr haben Verwaltung und Ortsrat dort ein Verkehrsexperiment durchgeführt. Weil sich die provisorisch durch Baken hergestellte Einengung auf Höhe des Einmündungsbereiches

Osterfeldstraße/Am Wisselfeld bewährt hat, wird diese nun fest installiert. Die Einengung soll verhindern, dass Autos in den als Schulweg genutzten unbefestigten Straßenseitenraum ausweichen können.

Die „Aufpflasterung“ auf Höhe der Zuwegung zum Schulgelände liegt sechs Zentimeter höher als die eigentliche Fahrbahn und ist baulich vergleichbar mit bereits hergestellten Querungshilfen in der Kernstadt, beschreibt Verkehrskoordinator Benjamin Gleue die Maßnahme.

„Verkehrsrechtlich gibt es allerdings einen wichtigen Unterschied: Anders als beispielsweise an der Memeler Straße haben Fußgänger an der neuen Querungsstelle in Eilvese keinen Vorrang“, so Gleue. „Für die Anlage eines so genannten ‚Zebrastreifens‘ reichen die dortigen Verkehrsstärken nicht aus.“

