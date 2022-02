Sportentwicklungsplan wird online vorgestellt

Neustadt (r/dgs). Im Juni 2021 startete der Prozess zum Sportentwicklungsplan, nun liegt der Abschlussbericht vor. Er soll am Donnerstag, 3. März, um 18 Uhr in einer Online-Veranstaltung der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Dr. Arne Göring (Foto) von der Universität Göttingen hat die Erarbeitung von Beginn an wissenschaftlich begleitet. Kernpunkte sollen strukturelle Maßnahmen sein. Göring empfiehlt dazu einen „Runden Tisch“, den Ausbau der lokalen Netzwerkarbeit sowie der Bürgerbeteiligung und die Einstellung eines Sportkoordinierenden.

Ferner sollten Kooperationen zwischen Vereinen, aber auch mit Bildungseinrichtungen ausgebaut, das Ehrenamt gestärkt und ein Sanierungsprogramm der Sportstätten entwickelt werden. Da der informelle Sport bereits im Beteiligungsprozess ein großes Thema war, wird dieser auch im abschließenden Bericht mit einzelnen Forderungen widergespiegelt.

Zur Vorstellung sind alle am Sport Interessierten, aber auch Vertretende von Sport, Schulen und Politik eingeladen. Der Zugangslink für die Online-Veranstaltung kann unter der E-Mail-Adresse lkunst@neustadt-a-rbge.deangefordert wer-den. Der Rat will den Plan in seiner Sitzung am 10. März beschließen. Im Anschluss wird der Abschlussbericht offiziell veröffentlicht werden.

