Leinen los für die Seebühne - „Festliches Wochenende“ eher nein

Regenfälle sorgen für hohen Wasserstand im Steinhuder Meer

Nach zwei Jahren Pause wird die Seebühne wieder auf dem Steinhuder Meer schwimmen. Die SMT verspricht attraktive Veranstaltungen in Mardorf und Steinhude. Foto: Giebel

Mardorf/Steinhude (gi). Das Steinhuder Meer ist derzeit so voll wie lange nicht mehr. Dafür haben die ergiebigen Regenfälle der vergangenen Wochen gesorgt. Willi Rehbock, Geschäftsführer der Steinhuder Meer-Tourismus GmbH (SMT) hat dazu die passenden Worte: „Der Wasserstand ist einfach nur geil“. Am Pegel Mardorf Krananlage wurde am 12. Februar 37,98 über Normalnull (NN) gemessen. Das heißt, es fehlen nur noch zwei Zentimeter vom Idealpegel 38,00 Meter über NN. Dieser Wert wurde zuletzt am 15. Februar 2020 gemessen, der letzte Höchstwert von 38,10 Meter NN wurde am 7. Januar 2018 festgestellt. Theoretisch steigt der Wasserstand bei zehn Litern Regen pro Quadratmeter um einen Zentimeter.

Nicht nur über den super Wasserstand, sondern auch darüber, dass es dieses Jahr wieder „Leinen los“ für die Seebühne heißt, freut sich Rehbock. Die Seebühne sei topfit und habe einen TÜV-Termin im vergangenen Jahr mit Bravour überstanden.

Doch einen großen Wermutstropfen wird es geben, das Festliche Wochenende wird wohl nicht stattfinden. „Normal beginnen unsere Planungen nach dem Ende des jeweiligen Festes im September und sind Mitte Februar des darauffolgenden Jahres abgeschlossen“, so Rehbock gegenüber unserer Zeitung. Auch wenn jetzt die Corona-Regeln gelockert würden, wird es jeden Tag wahrscheinlicher, dass die Planungen für ein Festliches Wochenende nicht in der gewohnten Weise durchgeführt werden könnten. Aber trotzdem sei die SMT gut vorbereitet für die Saison, es werde gute und interessante kleine Veranstaltungen geben.

