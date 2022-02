Einbrüche in Arztpraxis und zwei Wohnhäuser

Neustadt/Mariensee (r/tma). Die Einbruchswelle in dieser Woche hält weiter an. So kam es zwischen Dienstag, 22. Februar, um 19 Uhr und Mittwoch, um 8 Uhr zu einem Einbruch in eine Arztpraxis an der Marienseer Höltystraße. Dort gelangten Unbekannte durch ein Fenster in das Gebäude, Diebesgut wurde aber keines dokumentiert.

Ähnlich sieht es bei zwei Einbrüchen in der Kernstadt aus. Zwischen Montag, 21. Februar um 16 Uhr und Mittwoch, 16.30 Uhr sind wohl zusammenhängende Täter in zwei Einfamilienhäuser an der Kornstarße eingedrungen. Dabei wurden in einem Fall sogar Gitterstäbe von einem Bodentiefen Kellerfenster herausgerissen und sämtliche Räumlichkeiten durchwühlt. Beim zweiten Haus misslang ein erster Versuch, die Tür zu einem Anbau aufzuhebeln, anschließend gelanten die Täter aber durch ein Badezimmer ins Innere. Diebesgut ist in beiden Fällen nicht bekannt.

Hinweise zu allen drei Taten nimmt die Polizei unter Telefon 05032/9559-0 entgegen.

