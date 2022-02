Exhibitionist gesucht - Einbrüche in Schloss und Firmengelände

Neustadt (r/tma). Einen unschönen Vorfall hat eine 25-jährige Mutter am Sonntag, 20. Februar, auf dem Bahnhofsvorplatz erlebt.Gegen 16.30 Uhr ging die mit Kinderwagen und Hund zu einer Bushaltestelle, wo ein 30 bis 40-Jähriger ihr sein entblößtes Glied zeigte und mit den Worten „Ich ficke deine Tochter“ in die Hand nahm.

Der Mann soll etwa 1,75 Meter groß sein, dunkle Haare, die zu einem kleinen Zopf zusammengebunden sind und einen kurzen Bart haben. Er trug eine helle Jeans, ein dunkles Oberteil und eine schwarze Jacke. Zudem soll er mit Akzent gesprochen haben. Hinweise nimmt die Polizei Neustadt unter der Rufnummer 05032/9559-0 entgegen.

In der Vorwoche sind am Mittwoch, 16. Februar, gegen 16 Uhr Unbekannte über einen heruntergedrückten Zaun auf eine Baustelle der Firma Wesling an der Bremer Straße gelangt. Anschließend wurde die Schutzklappe des Tanks eines Radladers aufgehebelt und Diesel im Wert von etwa 200 Euro entwendet. Hinweise von Zeugen werden gesucht.

Zwei Tage später kam es zu einem weiteren Einbruch in das Schloss Landestrost. Zur Mittagszeit wurde die Tür eines Büros im ersten Obergeschoss aufgebrochen. Diebesgut hat es nicht gegeben.

