Karin hat Tempo 30 im Blick

Otternhagen (os). Vom heutigen Dienstag an steht der Blitzeranhänger der Stadtverwaltung wieder an der Otternhagenner Straße. In Höhe von Kita "Schatzinsel" und Grundschule macht ein roter Blitz alle die aufmerksam, die sich nicht an die vorgeschriebenen 30 Stundenkilometer halten.

Letzter Standort im Februar wird die Basser Straße sein, dort ist Tempo 50 erlaubt.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1198 vom 26.02.2022