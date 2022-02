Lions statten die Polizei künftig mit „Trösterteddys“ für Kinder aus

Auch bei kleinen Vorfällen können Plüschtiere helfen

Manfred Henze (v. li.) und Martin Keiter vom Lions-Club übergeben Anja Beermann, Leiterin des Polizeikommissariats, die ersten „Teddys" in Form von Plüsch-Löwen.

Neustadt (tma). Auch wenn Kinder nur unmittelbar an Verkehrsunfällen oder anderen Vorfällen beteiligt sind, kann die Anwesenheit von Uniformierten für Aufregung und Verunsicherung sorgen.

Daher haben sich bei der Polizei „Trösterteddys“ bewährt, die nun über viele Jahre vom Lions-Club kommen sollen.

„Mein Sohn musste mal mit dem Krankenwagen gefahren werden und weil er so tapfer war, durfte er einen Teddy halten“, beschreibt Kommissariatsleiterin Anja Beermann eine eigene Erfahrung. Das Plüschtier ist ihrem Kind prominent in Erinnerung geblieben. Und so sollen auch andere Kinder einen guten ersten Eindruck von der Polizei erhalten und im besten Fall sogar von Unglücken abgelenkt werden.

„Im Prinzip sind unsere Löwen nur ein kleines Vehikel, aber vielelicht kann ein Folgeschaden vermieden werden“, hofft Lions-Präsident Martin Keiter. Sein Mitstreiter Manfred Henze weiß als ehemaliger Polizist um die Wichtigkeit der Teddys und hat die Aktion initiiert. Damit unterstützt der Club weiterhin überwiegend Kinder - erst im Dezember wurden 20.000 Euro an den Verein WAAGE aus Hannover gespendet.

Henze befürchtet durch die Pandemie einen Anstieg der häuslichen Gewalt und dadurch auch vermehrten Einsatz der Plüschtiere. Ein Budget für weitere Löwen ist eingerichtet. „Wir gehen damit lieber immer etwas großzügiger um“, verspricht Beermann.

