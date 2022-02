Rettungswagen kann durch umgestürzte Bäume nicht zu Patientin

Sturm: Alle Feuerwehrhäuser im Neustädter Land sind besetzt

Der Stab für große Schadenslagen und Unwetter koordiniert die Einsätze im Neustädter Land vom Feuerwehrzentrum aus.

Neustadt (os). Sturmtief "Zeyneb" tobt durch das Neustädter Land, zahlreiche Bäume konnten den Böen, die teils in Orkanstärke - also mit 118 Stundenkilometern und mehr - wehen, nicht Stand halten. Meist fielen die Bäume "nur" auf Straßen. Bis 21.30 Uhr waren die Helfer bereits rund 60 Mal ausgerückt.

In Eilvese war aber auch ein Hausdach an der Heidestraße betroffen. Menschen wurden bisher nicht verletzt. In einem Fall in Vesbeck musste eine Seniorin jedoch zwischenzeitlich von einem Ersthelfer der Feuerwehr versorgt werden, weil dem bereits alarmierten Rettungswagen umgestürzte Bäume hinter Helstorf den Weg versperrten. Nahe Stöckendrebber waren mehrere Bäume auf die Straße gekippt, zwischen ihnen Autos eingeschlossen, bis die Feuerwehr das Bruchholz geräumt hatte.

Um 20.20 Uhr hatte Stadtbrandmeister Torben Klingemann alle Ortswehren alarmieren lassen. Seither sind die Feuerwehrhäuser im ganzen Stadtgebiet besetzt - und bleiben es auch die ganze Nacht hindurch. Nach spätestens 12 Stunden werden die Einsatzkräfte getauscht. Der Stab aus Feuerwehr, Stadtverwaltung und weiteren Hilfsorganisationen wurde bereits um 18 Uhr ins Feuerwehrzentrum an der Nienburger Straße gerufen. Von dort aus werden die Einsätze koordiniert.

