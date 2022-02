„... dann weiß man, warum man gerne hier lebt und bleiben will.“

Uwe Sternbeck über das Neustadt, Veränderungen - und das Rathaus

Neustadt (os). Schon mehr als zwei Jahre ist Uwe Sternbeck nicht mehr Bürgermeister. Im zweiten Teil des Interviews mit dem ehemaligen Stadtoberhaupt geht es eher um Privates, aber auch seine Sicht auf das Rathaus-Projekt. In der vergangenen Woche hatte Sternbeck über seine neue berufliche Tätigkeit beim Niedersächsischen Städtetag berichtet, aber auch über die Möglichkeiten für künftige Wahlämter sowie seinen Kontakt zum Nachfolger und Parteifreund Dominic Herbst.

Herr Sternbeck, sie sind nach wie vor viel mit dem Fahrrad in Neustadt unterwegs. Beim Thema Radfahren tut sich derzeit eine Menge hier. Hätten Sie das selbst in Ihrer Amtszeit gern intensiver eingeleitet?

Ich hatte ja schon bei meinem Abschied gesagt, dass es Punkte gibt, mit denen ich nicht zufrieden bin. Man ist als Bürgermeister aber immer ein bisschen getrieben durch die jeweils aktuellen Umstände oder durch Themen, die vom Rat gesetzt werden. Nicht alle Schwerpunkte, die man selbst wichtig findet, kann man gut bewegen. Man merkt immer wieder, an welche Grenzen man stößt in einer Kleinstadt. Die Radverbindungen zwischen den Ortsteilen sind hoch wichtig, liegen aber fast alle an Landesstraßen, wo die Stadt immer nur Druck ausüben, aber nicht selbst bauen kann. Was das Land Niedersachsen für den Radverkehr tut, ist im Vergleich mit den Nachbarländern viel zu wenig.

Und privat: Für was hat Uwe Sternbeck jetzt mehr Zeit?

Wesentlich ist, dass ich mehr Sport treibe, vor allem was die Regelmäßigkeit angeht. Ich spiele wieder mehr Klavier, das hat sich in Corona-Zeiten noch einmal intensiviert. Außerdem lernen wir während der Pandemie die Umgebung durch Wandern noch besser kennen.

Haben Sie einen Geheimtipp für unsere Leser?

Rund um Rehburg gibt es tolle Wege, auch Themenwege, mit guter Ausschilderung. Es ist auch interessant, den Süntel zu entdecken.

... und hier im Neustädter Land?

Wir benutzen so eine App, die empfiehlt auch mal Wege, die man sonst nicht nutzen würde. Zum Beispiel von Mariensee Richtung Hagen. Wenn man sich intensiver mit der Landschaft beschäftigt, indem man langsam durchläuft, dann weiß man, warum man gerne hier ist und auch hier bleiben will. Das Neustädter Land hat schon eine hohe Qualität.

Das Rathaus-Projekt hat Sie ja Ihre ganze Amtszeit begleitet. Wie hoch ist die Erwartung an die Fertigstellung, auch wenn Sie nicht mehr Bürgermeister sind?

Natürlich ist die hoch. Das ist aus verschiedenen Gründen wichtig. Wenn man sich anguckt, wo Verwaltung jetzt noch stattfindet, dann sind alle diese Orte dringend renovierungs- oder abrisswürdig. Ich habe Verständnis, wenn Menschen das kritisch diskutieren. Man sollte sich aber klar machen, dass seit der Gebietsreform 1974 die Rathausfrage nie vernünftig behandelt wurde. Das sind ja alles Provisorien, vom alten Krankenhaus bis hin zur Hastra-Verwaltung.

Das betrifft hauptsächlich die Verwaltungsmitarbeiter, oder?

Nein. Das Rathaus ist auch ein Ort, an dem Bürgerschaft stattfindet, wo Demokratie stattfindet. Es ist ja schon beim jetzigen Ratssaal so, dass nach einer halben Stunde keine Luft mehr da ist und nur wenig Platz für Bürger*innen. Ich bin auch nach wie vor überzeugt, dass so ein Gebäude in die Innenstadt gehört. Gerade auch unter dem Aspekt, dass Innenstädte sich gerade ändern müssen. Dort brauchen wir mehr Arbeitsplätze außerhalb von Handel und mehr Möglichkeiten für verschiedene Aktivitäten. Das Rathaus ist so konzipiert, dass die öffentlichen Bereiche klar von den Bürotrakten getrennt werden, um eine Nutzung z.B. am Abend zu erleichtern.

Nicht jeder kann mit den anstehenden Veränderungen gut umgehen. Was würden Sie den Neustädtern mit auf den Weg geben, wie man das angehen kann?

Ich wünsche mir generell, dass die Haltung zu Veränderungsprozessen gelassener wird. Es scheint immer so, dass es darum geht, wer die Wahrheit für sich gepachtet hat. Wenn wir uns streiten würden, hat Herr Seitz recht oder habe ich die Wahrheit: In Wirklichkeit haben wir sie beide nicht. Das sollten sich alle Menschen immer wieder klar machen. Es ist richtig, dass es unterschiedliche Meinungen gibt und wichtig, die anderen Meinungen zu akzeptieren, solange sie nicht radikal sind oder radikal vorgetragen werden.

