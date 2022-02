Osdag-Glocken bestehen nach langer Instandsetzung die Klangprobe

Sachverständige der Landeskirche nehmen den Ton ab

Kirchenglocken-Spezialist Christian Beck schleift am Klöppel einer Glocke, um deren Gewicht zu reduzieren und somit ihren Klang zu verbessern.





Mandelsloh (tma). Dutzende Male hat es am Dienstag aus dem Turm von St. Osdag geläutet. Grund sind aber keine besondere Feierlichkeiten, sondern die endgültige Abnahme der drei Glocken. Diese wurden im vergangenen Jahr mehrere Monate in einem Schweißwerk in Thüringen instandgesetzt.

Nun sind die von einem elektronischen System gesteuerten Klangkörper feinjustiert worden. Dafür haben Handwerker sowie die Glockensachverständigen der Landeskirche, Matthias Braun und Andreas Philipp, mehrere Stunden im Turm gelauscht. „Die mittlere Glocke sollte etwas höher läuten, um zu vermeiden, dass der Klöppel beim Ausklingen zu sehr anschlägt“, so Braun. Dadurch soll die Abnutzung verringert werden.

„Eingestellt“ wurde dies drastisch mit einer minimalen Kürzung des Klöppels. Nachdem die drei Glocken dann im Trio geläutet wurden, waren die Spezialisten mit dem Ton zufrieden. Ausprobiert wurde trotzdem noch lange, etwa die Bremsgeschwindigkeit kam zum Test. Diese kann durch modernste verbaute Technik nun mühelos prozentgenau verändert werden.

„So kann sich die Gemeinde auch überlegen, wie die Glocken eingesetzt werden sollen und das schnell einstellen“, erklären die Experten der Landeskirche. Vorher war eine rein mechanische Konstruktion wesentlich unflexibler. Der Glockenstuhl bleibt aber ganz traditionell aus Eichenholz, da dies auf lange Sicht haltbarer ist. In der Nachkriegszeit wurde eine Stahlkonstruktion für die beschädigten Gusskörper in St. Osdag aufgebaut, wo eines der „Instrumente“ durch eine fehlende Krone sogar mit Bolzen befestigt wurde. „Je mehr Metall verbaut wird, desto größer können die Schäden durch Rost werden - das kann so einen Guss ganz schön kaputt machen“, so Braun.

Nun dürften die Glocken aber ein paar weitere Hundert Jahre halten. Damit können auch die umfangreichen Kosten von 150.000 Euro begründet werden, auch wenn diese zum großen Teil von Klosterkammer und weiteren Stiftungen finanziert wurden.

Aktuell wird noch die Wendeltreppe im Turm ausgebaut, damit die Glockenstube in Zukunft auch besichtigt werden kann. In der Etage darunter könnten auch Antiquitäten wie alte Klöppel ausgestellt werden, erträumt sich Bodo Messerschmidt, Vorsitzender des Kirchenvorstandes, die Zeit nach der Pandemie.

„Wir wollen das behutsam zulassen, viele haben sich gewünscht, das Ganze mal zu sehen“, so Messerschmidt. Ein richtiges Fest plant er Ende Juni. Doch mit der Abnahme ist ein langjähriger Wunsch pünktlich zu seinem Geburtstag in Erfüllung gegangen.

