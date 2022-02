Ein „Ratzinger-Fan“ wendet der Katholischen Kirche den Rücken zu

Ehemaliger Kommunionhelfer ist vor drei Jahren ausgetreten

Neustadt (tma). Die Bücher vom ehemaligen Papst hat er mehrmals gelesen und bezeichnet sich als „richtigen Ratzinger-Fan“. Doch der Missbrauchsskandal um den Münchener Kardinal Reinhard Marx hat Volker Jakobeit im Januar 2019 so tief erschüttert, dass er aus der katholischen Kirche ausgetreten ist.

„Ich fand es schon eine Katastrophe, dass es keinen Rücktritt von Herrn Marx gegeben hat“, erklärt er im Gespräch mit der Neustädter Zeitung. „Es wird ja nur zugegeben, was man nicht mehr bestreiten kann.“ Auch, wenn er am Anfang dachte, der Skandal sei eine Medienkampagne gegen Ratzinger und es nicht wahrhaben wollte, haben „Ekel und Scham“ nach einiger Zeit trotzdem schwer gewogen und ihn bis zum Kirchenaustritt gebracht. „Ich habe mich dann richtig befreit gefühlt.“ Als Selbstständiger hat Jakobeit durch den Schritt zu dem Zeitpunkt auch mehr als 1.000 Euro Kirchensteuer eingespart.

Der gebürtige Neustädter wohnt inzwischen im Landkreis Gifhorn und findet viel Lob für seine ehemalige Gemeinde St. Peter und Paul, wo er Lektor und Kommunionhelfer war. Die klaren Worte zum aktuellen Gutachten haben ihm gefallen, auch hat der 58-Jährige positive Erinnerungen an den ehemaligen Pfarrer Matthias Ziemens, der 2017 in der Gemeinde verabschiedet wurde.

Einen Wiedereintritt möchte Jakobeit nicht ausschließen: „Wenn Dinge abgeschafft werden wie das Zölibat und mehr für Frauen und jüngere Leute gemacht wird, warum nicht?“ Die Bücher von Ratzinger wird er jedoch wohl kein weiteres Mal lesen - mehr als 20 Exemplare hat er noch beim Austritt in einem Leinenbeutel an einer Bushaltestelle abgelegt.

Keine Steigerung bei Kirchenaustritten

Nach der Veröffentlichung des Gutachtens, nachdem im Erzbistum München weitere hunderte Opfer sexualisierter Gewalt durch katholische Kirchenmitarbeiter bekannt wurden, folgten bundesweit erneut viele Austritte. In München selbst wurden etwa doppelt so viele Termine für Kirchenaustritte gebucht wie sonst, in Hannover spricht die Stadt von einer „deutlichen Steigerung“.

Im Stadtgebiet sind die Zahlen nicht ganz so deutlich. So gibt es jedes zweite Jahr einen sichtbaren Anstieg, der aber nicht klar mit Neuigkeiten zu Skandalen in der Kirche in Verbindung gebracht werden kann. So sind im vergangenen Jahr 65 Menschen ausgetreten, genauso viel wie 2019. 2020 waren es dagegen 44.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1197 vom 19.02.2022