Weite Fahrt in der Woche hat sich gelohnt

Akrobatisch: Dyon Doekhi bewies nicht nur Zug zum Korb, sondern gab auch die meisten Assists gegen Königs Wusterhausen. Foto: Seitz

Neustadt (os). Mit mehr als 320 Kilometern gehört Königs Wusterhausen zu den weitesten Auswärtstouren. Die Reise am Mittwoch hat sich jedoch gelohnt - auch mit zwei weiteren Ausfällen mit Corona. Till-Rouven Radtke und Nico Teichert mussten daheim bleiben, Leo Müller fehlte berufsbedingt. Mit einem klaren 95:58-Sieg nahmen die Shooters auch die Punkte mit auf die Rückfahrt.

Schon im ersten Viertel zeigte das 6:29 die klare Richtung an, die Gastgeber standen aufgrund einer Erkrankung und zweier gesperrter Leistungsträger auf verlorenem Posten. Im zweiten Abschnitt hatten sich die Neustädter etwas hängen lassen und ließen die Gäste zur Pause auf 26:43 herankommen. Coach Lars Buss gab allen Spieler reichlich Zeit auf dem Feld, alle konnten auch punkten. Das dritte und vierte Viertel gingen dann jeweils wieder an die Shooters, bei denen Brandon McLean am Ende effektivster Spieler war. Kapitän Dyon Doekhi gab fünf Assists die meisten direkten Zuspiele, Jannik Lodders traf allein vier Dreier und klaute seinen Gegenspielern vier Mal den Ball. Bei zwei Gelegenheiten schloss er den daraus resultierenden Fastbreak auch mit Dunkings ab - sehr zur Freude seiner Mitspieler.

Es spielten: Jannik Lodders (20 Punkte), Dyon Doekhi (16), McLean (16), Fabio Galiano (14), Blanchard Obiango (11), Alan Bause (9), Jan-Luca Köster (4), Jan Malte Bonfils(3), Emilio Becker (2).

An diesem Wochenende starten die Shooters erneut nach Berlin. Unweit des letzten Spielortes geht es am Samstagabend gegen die Berlin Braves. Nach dem Willen der Neustädter sollen sich auch diese gut 600 Kilometer in selber Weise lohnen.

