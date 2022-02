Deutlich mehr Familien erhalten ihren Kita-Erstwunsch erfüllt

In der ersten Runde gehen trotz freier Plätze auch Absagen raus

Komplett neu gebaut und seit dem laufenden Kindergartenjahr im Betrieb ist die Kita Auengärten im gleichnamigen Wohngebiet im Nordwesten der Kernstadt. Sie bietet je nach Alterszusammensetzung Platz für bis zu 80 Kinder in je zwei Kindergarten- (Halb- und Ganztag) und zwei Ganztags-Krippengruppen. Der Start dieser Einrichtung hat die Kita-Situation noch einmal deutlich entspannt, wie Bürgermeister Dominic Herbst sagte. Foto: Seitz

Silvia Voltmer ist als neue Fachdienstleiterin zuständig für die Kitas im Neustädter Land.

Neustadt (os). Die Lage in der Kita-Landschaft hat sich deutlich entspannt. Mehr Familien als in den vergangenen Jahren werden an diesem Wochenende positive Post im Briefkasten finden. Von insgesamt 882 angemeldeten Kindern bekommen 679 ihren Erstwunsch erfüllt. Bei den Krippen ist das Verhältnis mit 235 von 281 (84 Prozent) am besten. Rund 78 Prozent der Kita-Plätze werden in der ersten Runde erfüllt (329 von 420). In den Horten sieht es nicht ganz so gut aus, die 115 von 181 erfüllten Erstwünsche machen nur 63 Prozent aus.

Die Stadtverwaltung betont jedoch, dass noch viele weitere Plätze vergeben werden, bis das Kindergartenjahr am 1. August startet. Unwägbarkeiten sind die Annahme der jetzt versendeten Angebote, außerdem gibt es 46 freie Plätze, die bisher nicht zur Nachfrage passen. Auch die 50 sogenannten Flexi-Kinder, deren Schulstart noch offen ist sowie 75 Kann-Kinder dürften weitere Bewegung bringen, zudem sind noch 25 Plätze bei Tagespflegeangeboten frei. „Wir reden von einer guten Bedarfsdeckung“, sagt die neue Fachdienstleiterin Familien, Silvia Voltmer. Viel hänge aber an Wünschen für bestimmte Einrichtungen, die sich nicht immer mit den vorhandenen Platzzahlen in Einklang bringen lassen. Das viel zitierte Beispiel von der Familie aus Bordenau, die einen Platz in Stöckendrebber haben könnte, macht dabei nur das Extrem deutlich. Auch zwischen Halbtags- und Ganztagsbedarf ergibt sich eine Diskrepanz. „Die Nachfrage nach Halbtagsplätzen ist aber nach wie vor hoch“, so Voltmer.

Ob alle Kinder, die im vergangenen Jahr keinen Kita-Platz erhalten haben, jetzt bei der ersten Runde berücksichtigt werden, konnte die Stadtverwaltung auf Nachfrage nicht beantworten. Das Alter der Kinder soll aber die höchste Priorität bei der Vergabe haben.

„In der Entwicklung der Kita-Landschaft sind wir noch nicht am Ende“, berichtet die Fachdienstleiterin. So wird es in Mardorf je zehn weitere Krippen- und Kindergartenplätze geben, in Helstorf je eine volle Krippen- und Kindergartengruppe. Für Schneeren ist eine weitere Nachmittagsbetreuung geplant.

Selbst im Hortbereich sieht Voltmer einen „guten Stand für eine freiwillige Leistung“. Die auf den ersten Blick deutlich geringere Wunsch-Vergabe im ersten Durchlauf relativiert sich aus Sicht der Verwaltung durch Ganztagsbetreuung in Grundschulen. Darauf wird es ab 2026 aller Voraussicht nach einen Rechtsanspruch geben, entsprechend könnten Horte sich eher zu Randangeboten verändern.

Zum ersten Mal führte die Stadt für das anstehende Kindergartenjahr eine reine Online-Anmeldung durch. „Ein paar Dinge müssen noch nachjustiert werden“, sagt Voltmer, die Resonanz auf das „Ende der Zettelwirtschaft“ sei aber sehr positiv gewesen. Durch den Computervirus „Emotet“ und Corona hatte sich das Vorhaben um rund zwei Jahre verzögert. Als zusätzlichen Sevice soll es auch in den kommenden Jahren ein Notebook im Familienservicebüro geben, das Familien für die Anmeldung nutzen können - bei Bedarf mit Unterstützung durch die Mitarbeiterinnen vor Ort.

Fachkräftekonzept bis Mai

Spätestens in der Ratssitzung im Mai will Bürgermeister Dominic Herbst ein Konzept zur Reduzierung des Fachkräftemangels im Kitabereich vorlegen. „Der Personalmangel ist unser größtes Problem“, sagt er. „Verschärft wird das durch das neue Kitagesetz, das die Betreuung nur noch zulässt, wenn ausreichend Fachkräfte anwesend sind“, so Herbst. Das sei eine künstliche Verknappung, bei Krankheit oder anderen Ausfallgründen sind nun Gruppenschließungen die Folge. Laut Fachdienstleiterin Silvia Voltmer werden aktuell aber „fast jeden Tag eine Einstellung“ vollzogen. Ein weiterer positiver Aspekt für die Kinderbetreuung.

eue Fachdienstleiterin gestartet

Sechs spannende Wochen liegen hinter Silvia Voltmer. Die neue Fachdienstleiterin für den Bereich Familie ist seit 1. Januar für die Stadt Neustadt tätig und hat seither unter anderem schon viele Einrichtungen besucht.

In den vergangenen 14 Jahren war sie Amtsleiterin für Jugend, Bildung, Sport und Kultur bei der Gemeinde Isernhagen. „Neustadt ist schon eine besondere Stadt, nicht nur wegen der großen Fläche“, sagt sie. Die „sehr heterogene Struktur macht die Aufgabe sehr interessant“, so Voltmer. Konzeptionell zu arbeiten ist ihr wichtig, die Diplomverwaltungswirtin möchte aber auch einen besonderen Blick auf die pädagogischen Mitarbeiter richten, die durch die Corona-Pandemie „harte Zeiten hinter sich haben“. Dafür bringt sie - mit kleinen Unterbrechungen - rund 25 Jahre Erfahrung im Bereich kindliche Bildung mit.

