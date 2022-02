Viele Meinungen zum Thema Frauen beim Schützenfest

Neustadt (os). Zahlreiche Leserbrief erreichten uns zum Thema Schützenfest und der Frage, ob Frauen künftig eine bedeutendere Rolle bei dem traditionellen Fest spielen sollten. So hatten es die Grünen in der Vorwoche gefordert. Um die vielfältigen Meinungen zum Thema auch unseren Online-Lesern verfügbar zu machen, stellen wir sie hier ein. Allerdings nicht alle Leserbriefe. Es gab wieder anonyme Einsendungen, die wie üblich unberücksichtigt bleiben. Wer seine Meinung sagt, sollte auch mit dem Namen zu ihr stehen.

Mit der Zeit Schritt halten

Meine lieben gejährten Damen und Herren,

seit 500 Jahren findet das Schützenfest schon ohne Frauen als Schützinnen statt und tatsächlich sprechen sich immer noch Menschen dagegen aus, diese veralteten Regelungen abzuwracken. Für mich als Frau ist das ein frontaler Angriff, der mein Recht auf Gleichberechtigung untergräbt. In den Äußerungen wurde darauf hingewiesen, dass Frauen sehr wohl einen Teil der Festlichkeiten bilden, jedoch dürfen wir hier nur als Kranzdamen fungieren; als hübsche Zierde neben dem tollen Schützen.

Das klingt nach Chauvinismus, aber solch eine Zielsicherheit wie James Bond haben die Schützen des Schützenvereins wohl nicht?! Besonders erschreckend finde ich, dass sich vor allem Mitglieder der Schützengesellschaft negativ bezüglich einer weiblichen Beteiligung als Schützinnen ausgesprochen haben. Ein Wunder, dass diese Herren noch ihre Gewehre halten können, denn genug Kraft, um über den Tellerrand zu gucken, haben sie scheinbar nicht mehr. Wir sollten bitte in einer so vielfältigen Gesellschaft wie unserer nicht verpassen mit der Zeit Schritt zuhalten, denn auch Traditionen sollte man hinterfragen, sonst würden wir wohl heute noch Hexen verbrennen.

Neustadt, Amy Büscher

Dörfer sind da weiter als die Kernstadt

Liebe Neustädter Schützen,

Tradition kann etwas Sinnvolles sein, sie kann aber auch antiquiert und verstaubt sein. Dass im Neustädter Schützenwesen nur Männer mit marschieren und zum Schießen antreten dürfen, hat nichts Zeitgemäßes mehr. Es ist definitiv eine Regel, die nicht mehr in die Gegenwart passt. Es gibt sicherlich nicht einen sinnvollen (!) Grund, die Frauen auszuschließen. Vom „traditionellen“ Herrenessen will ich jetzt gar nicht anfangen…

Ein Hoch auf den hannoverschen Bürgermeister, der es geschafft hat, einen alten (Schützen-) Zopf abzuschneiden. Man muss aber gar nicht so weit schauen: auch in den Neustädter Dörfern wird Gleichberechtigung hervorragend gelebt. Die Dörfer sind da weiter als die Kernstadt.

Wenn Sie wollen, dass Ihr Fest Zukunft hat, dann kommen Sie an in der Gegenwart. Solange Sie Frauen nur als schmückendes Beiwerk (Kranzdamen!) wollen, werden wir auch weiterhin diese Veranstaltung boykottieren.

Basse, Connie Klein

Müssen wir denn alles auf den Kopf stellen?

Die gelebte Tradition steht auf dem Fundament gemeinsamer kultureller Werte und historischer Erinnerung. Ich wünsche mir, unser Schützenfest wieder feiern zu können, so wie es war. Wir haben doch auch gegenüber den nachfolgenden Generationen eine Verantwortung.

Basse, Dirk Kunze

Warum müssen sich Frauen überall dazu mischen?

Warum lässt man den Männern nicht mal einen Bereich für sich? Die Frauen können doch eine eigene Schützenkönigin erwählen. Sie können von mir aus als eigene Riege auch mit marschieren, aber kein Mischmasch. Warum müssen sich Frauen überall dazu mischen? Wir Frauen haben doch auch Gruppen ohne Männer und das ist gut so.

Neustadt, Christiane Leder

Gemischte Abteilungen, das funktioniert nicht

Mein Standpunkt: Ja, aber in eigenen (weiblichen) Abteilungen.Also auf keinem Fall gemischte Abteilungen, das funktioniert in der Praxis auf Dauer nicht, zeigt die Erfahrung.

Neustadt, Werner Magers

Würden dann auch „Kranzherren“ eingeladen sein?

Ich muss gestehen, ich verstehe die Diskussion nicht ganz. Ich bin in Neustadt aufgewachsen und habe das Schützenfest stets als etwas ganz Besonderes wahrgenommen: Überall in der Stadt war die Musik der verschiedenen Musikzüge zu hören und eigentlich waren immer alle gut gelaunt - ich habe es stets so wahrgenommen, dass tatsächlich die ganze Stadt (und nicht nur die Männer in den Kompanien) feiert.

Auch bin ich selbst einige Jahre mit marschiert (bei den Wölper Löwen) - obwohl ich kein Mann bin. Dass in den Reihen der Schützen und der Bärenmusiker nur Männer marschieren, hat mich persönlich nie gestört. Es gibt so vielfältige Möglichkeiten als Frau (und sicher auch für Queere) am Schützenfest teilzunehmen.

Und ich stelle mir zum Beispiel den Sonntagnachmittäglichen Ausmarsch mit Kranzdamen echt schräg vor, wenn da dann weibliche Preisträgerinnen dabei sind - würden da dann auch „Kranzherren“ eingeladen sein mitzumachen?

Natürlich finde ich Gleichberechtigung wichtig, aber hier geht es einfach um schöne Traditionen, bei denen sich niemand ausgeschlossen zu fühlen braucht.

Und gibt (oder gab) es denn überhaupt schon „weibliche“ oder „queere“ Bestrebungen, entsprechende Abteilungen im Schützenverein Neustadt zu bilden?

Letztlich wäre es doch eine Entscheidung der Schützengesellschaft und der dortigen Amtsträger, ob sie neue Wege bestreiten wollen - und nicht des Rats der Stadt.

Bordenau, Ivonne Meyer

Eine Tradition, die den Zeitgeist verpasst hat

Die Kernstadt begeht das rückständigste Schützenfest im ganzen Neustädter Kreis. Das ist eine Tatsache. Frauen sind dabei schmückendes Beiwerk. Kuchenbacken, Kränzchenbinden, am Essen mit Damen teilnehmen (und last but not least sind sie geeignet für das Nach-Hause-Geleiten der betrunkenen Schützen).

Ein Mitschießen - gibt’s nicht.Denn dazu müsste die Schützengesellschaft ihre Satzung ändern. Und die Herren wären nicht mehr unter sich. „Tradition“ wird als Begründung angeführt. Eine Tradition, die in der Vergangenheit ruht und den Zeitgeist verpasst hat.

Aber vermutlich mangelt es auch an starken Frauen, die eine eigene Schützengesellschaft gründen.

Neustadt, Imke Preussler

Zurecht öffentlicher „Druck auf dem Kessel“

Ich nehme seit meiner Kindheit am Schützenfest teil und habe mich schon immer gefragt, warum Frauen vom Marschieren in den Kompanien und vom Schießen ausgeschlossen sind. Die hier gelebte Tradition rührt doch aus einer Zeit, als die Landesfürsten ein großes Interesse an der Erhaltung der Wehrfähigkeit der Männer hatten. Heute dagegen, beziehungsweise schon seit Jahrzehnten, ist es ein sportlicher Schießwettbewerb mit Spaßcharakter. Und noch mehr hat sich getan: Schon lange sind Frauen zum Beispiel ganz selbstverständlich auch Teil der Polizei und der Bundeswehr.

Es wäre schön gewesen, wenn die Schützengesellschaft von selbst erkannt hätte, dass Traditionen kein Selbstzweck sind, sondern im Kontext einer sich ständig wandelnden Gesellschaft stets kritisch hinterfragt werden sollten.

Jetzt ist zurecht öffentlicher „Druck auf dem Kessel“. Ich bin gespannt, ob jetzt der eine oder andere umdenkt. Zu wünschen wäre es allen Beteiligten jedenfalls!

Neustadt, Hergen-Herbert Scheve

Lösung ist eine „fünfte“ Kompanie

Ja, in den Schützenvereinen in den Ortsteilen sind die Frauen seit dreißig Jahren und mehr ein fester Bestandteil der Vereine. Warum nicht in der Kernstadt? Sollen doch interessierte Damen den Wunsch äußern und sich bei der Schützengesellschaft melden. Konstruktive Gespräche sind für die Lösung eines Problems immer von Vorteil. Auf die Schnelle mal eben „ fünfzig “ und mehr Damen anwerben und dieses den Offizieren der Schützengesellschaft mitteilen. Lösung ist, eine „fünfte“ Kompanie mit allem, was dazu gehört, gründen und alles mitmachen. Dann sollte auch einer Beteiligung am Bürgerschießen nichts im Wege stehen. Mal sehen, was dabei heraus kommt.

Otternhagen, Wilfried Schneider

Entscheidungsträger müssen viel Fragen abwägen

Dass die Diskussion um die aktive Beteiligung der Mädels am Neustädter Schützenfest irgendwann startet, ist ja in diesen Zeiten, wo wir gendern, Emanzipation und Frauenquote rauf und runter diskutieren, nicht verwunderlich. Eine Entscheidung, ob in Zukunft auch Frauen mit marschieren und sich auch am Schießen beteiligen dürfen, obliegt ja der Schützengesellschaft, was mit einer Satzungsänderung einhergehen muss.

Man sollte dann aber weiterdenken: Die Kompanien marschieren einheitlich im schwarzen Anzug mit Zylinder, und die Frauen? Gehen dann alle gemeinsam zum Kompanie-Trinken, haben wir ausreichend Platz? Wird auf die gleiche Scheibe geschossen oder getrennt? Benötigen wir dann eventuell mehr Preise? Brauchen wir in Zukunft auch Kranzherren oder schmücken sich die Preisträger gegenseitig, bevor sie dann vielleicht gemeinsam durch die Stadt ziehen?

Spannendes Thema… Ich bin mir aber sicher, dass die Entscheidungsträger genau abwägen werden, ob diese Tradition geändert werden soll.

Neustadt, Hans-Hermann Sprick

Verkrustetes Gedankengut

Acht Aussagen zu dem Thema. Fünf Personen waren dafür, dass auch Schützenvereine die Vielfalt unserer Gesellschaft widerspiegeln sollten. Die Stellungnahme von Frau Köhler werte ich mal als Enthaltung. Aber die Kommentare der Zylinderträger waren mal wieder bezeichnend für das verkrustete Gedankengut, das innerhalb von Schützenvereinen gepflegt wird. Was versteht Herr Frese unter vielfältigen Möglichkeiten für Frauen im Verein? Schnittchen machen, Kaffee kochen, abends den besoffenen Kerl nach Hause fahren und am nächsten Tag die Sauerei wegwischen?

Herr Hergt bringt es noch besser auf den Punkt. Er redet sehnsüchtig von der guten alten, über 500-jährigen, Tradition, die die Hälfte der Bevölkerung von Amt und Ehren ausschließen. Aber ja, wie Herr Hergt schon sagte: „Frauen machen ja alles kaputt“- Ironiemodus aus. Herr Hergt gehört ungefähr zu meiner Generation, jedenfalls über 60 und auf jeden Fall unter 90 Jahren, was man kaum glauben kann. Ich frage mich nur, was wohl seine Frau dazu sagt, wenn sie zuhause am Herd steht, ihrem Mann das Essen kocht und die Hemden für den nächsten Tag bereit legt? „Schatz, du hast ja so recht!“

Echt jetzt?

Bordenau, Susanne Oberheu und Michael Wadenpohl

