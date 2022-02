Die Corona-Lage am Donnerstag: 182 positive Tests sind ein weiterer Negativ-Rekord

Neustadt (os). Die Inzidenz zeigt den weiter deutlichen Anstieg von Corona-Fällen deutlich: In den vergangenen sieben Tagen sind auf 100.000 Einwohner berechnet nun 1690,5 (+101,6) Menschen infiziert worden - unabhängig von Symptomen. Insgesamt sind und waren damit 4.756 (+184) Personen direkt betroffen. Neu-Infektionen werden in den vergangenen 24 Stunden 182 gemeldet, zwei Korrekturen kommen dazu. Die Zahl aktueller Fälle beträgt nun 1.333 (+115). Bisher genesen sind 3.373 (+69) Neustädter, unverändert werden 50 Corona-Tote in der Statistik ausgewiesen.

Für die Region Hannover liegt der Inzidenzwert aktuell bei 1.518,7 (+14,8). Die landesweite Hospitalisierungs-Inzidenz steigt auf 11,0 (-0,2), die Intensivbehandlungs-Quote bleibt bei 5,5 Prozent (+/-0).

Das komplette Dashboard für die Region und ihre Kommunen findet sich unter hannover.de/corona-dashboard

