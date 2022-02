Sturmtief Ylenia sorgt für viele Feuerwehreinsätze

Neustädter Land nur mit Bäumen auf der Straße betroffen

In Helstorf sind gleich mehrere Bäume auf Dächer gefallen. Foto: Gade-Schniete vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Bis gegen 4.30 Uhr blieb es ruhig für die Feuerwehren im Stadtgebiet, dann kamen die Sturmeinsätze im Takt weniger Minuten. Das Sturmtief Ylenia fegte mit teils orkanartigen Böen zunächst eher durch den Süden und Westen des Neustädter Landes.

Einsätze mit von der Fahrbahn zu räumenden Bäumen gab es bis 7.15 Uhr in Schneeren auf der Ortsdurchfahrt, Averhoy (L 193), Bordenau am Steinweg Höhe Kirche und wenige Meter entfernt Am Kampe, zwischen Nöpke und Wenden auf der K 301, zwischen Empede und Mariensee auf der L 191, wenige hundert Meter weiter auf der K 343 zwischen Mariensee und Basse, am Eilveser Föhrenweg, auf der L 191 in Niedernstöcken sowie in Warmeloh am Ortsausgang Richtung Vesbeck.In Esperke musste die Feuerwehr ebenfalls noch eingreifen, auch dort versperrte ein Baum die L 193. Die Moorstraße war ebenfalls betroffen, dorthin pückte die Kernstadt-Wehr aus, am Dr. Fricke-Weg in Mardorf räumte die dortige Ortswehr einen Baum von der Straße. Eine Kiefer sollte am Morgen auch auf ein Haus im Meteler Borngrund gefallen sein, der Einsatz war aber nichts für die Feuerwehr.

Im Tannenweg in Helstorf war schon in der Nacht eine Fichte auf ein Hausdach, am Morgen folgte ein weiterer, der auf den Wintergarten eines Nachbarhauses. Dort rückte die Feuerwehr mit der Drehleiter aus der Kernstadt an und schnitt den Baum zurück.

Die Bahn hatte ab 5 Uhr den Verkehr in der Region komplett eingestellt, auch für den Nachmittag waren noch Einschränkungen vorausgesagt.

Die Schulen fallen heute wie berichtet wegen des Sturms aus, es wird lediglich eine Notbetreuung angeboten.

