Orkan-Warnung: Morgen fällt die Schule aus

Neustadt (os). Der Unterricht ist für den morgigen Donnerstag an allen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen in der gesamten Region Hannover inklusive Stadt Hannover abgesagt. Grund sind die deutlichen Sturmwarnungen. Dabei werden in der Spitze auch Orkanböen erwartet, warnt der Deutsche Wetterdienst. Schüler aller Klassen von 1 bis 13 können deshalb Zuhause bleiben.

"Die Entwicklung des Sturmtiefs und die konkreten Auswirkungen in Stadt und Umland sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht mit letzter Sicherheit vorherzusagen. Jedoch ist davon auszugehen, dass mit dem Aufenthalt im Freien und damit auch mit dem Schulweg Gefahren verbunden sind und gegebenenfalls Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr bestehen", teilt die Region Hannover dazu mit. Um den Familien die Chance zu geben, sich auf den Unterrichtsausfall einzustellen, erfolgt die Entscheidung bereits am heutigen Nachmittag und nicht erst in den frühen Morgenstunden des kommenden Tages.

Kinder, die trotz des Unterrichtsausfalls in die Schule kommen, werden dort betreut.

Ausgabe-Nr. 1197 vom 19.02.2022