Rote Bank aus dem Spenden-Fundus soll gegen Gewalt aufrütteln

FairKauf unterstützt Präventions-Aktion

Die städtische Gleichstellungsbeauftragte Melissa Depping (sitzend, v.li.) und „fairKauf“-Mitarbeiterin Heike Nowak auf der neuen Bank der Neustädter Filiale. Das gespendete Sitzmöbel wurde in großer Runde eingeweiht. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Im Ortsrat der Kernstadt hatte dessen Mitglied Klaus Hibbe durch die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, Melissa Depping, erstmals von der Aktion um die roten Bänke gegen Gewalt an Frauen (wir berichteten) erfahren. Als der „fairKauf“-Geschäftsführer die Infos in einer Mitarbeiterrunde weitergab, „war das Echo sofort positiv“, berichtet er. Schneller als erwartet hat nun auch die Filiale an der Justus-von-Liebig-Straße eine solche, auffällige Sitzgelegenheit erhalten. „Als in unserer Spendenannahme in Osterwald die rote Bank abgegeben wurde, wusste ich gleich: die nehmen wir dafür.“

Depping freute sich über die Info ebenfalls und suchte mit dem 14. Februar gleich den passenden, weltweiten Aktionstag „1 Billion Rising“ für die Einweihung aus. Seit 2012 wird an diesem Tag eigentlich für das Ende der Gewalt gegen Frauen und Mädchen getanzt - wegen Corona derzeit allerdings ohne Tanz. „Für uns ist es wichtig, ein Zeichen zu setzen“, sind sich Nicole Kröger und Heike Nowak vom Team Soziale Arbeit bei „fairKauf“ einig.

Die Filiale hat jeden Tag viel Kundenverkehr und kann der Kampagne damit ein gutes Stück Aufmerksamkeit verschaffen. „Sie wird jeden Tag während der Öffnungszeiten draußen stehen und ist für Kunden und unsere 30 Mitarbeiter gleichermaßen als Sitzgelegenheit gedacht“, sagt Filialleiter Andree Borchers.

Für weitere Verbreitung der Vorbeugung gegen Gewalt an Frauen sind Nutzer der Bank zudem aufgerufen, Fotos von sich und dem Sitzmöbel unter dem Hashtag #nrünimmtplatzgegengewalt in den Sozialen Medien zu posten. „Weitere Bänke sollen folgen, die nächsten bereits im März“, so Melissa Depping.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1197 vom 19.02.2022