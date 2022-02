Frühstart gleich auf zwei Nestern

Erste Adebare aus dem Winter zurück

In Basse hat Herbert Stoepper den männlichen Storch schon auf dem Nest fotografiert.

Beide Störche sind schon wieder in Wulfelade angekommen. Foto: Borges

Basse/Wulfelade (os). Noch eine halbe Woche früher als im vergangenen Jahr sind die beiden ersten Storchennester im Neustädter Land wieder besetzt.

Beide Tiere an einem Tag kamen in Wulfelade auf dem Stalldach der Familie Borges an. Morgens tauchte erst der Hahn auf und begann auch umgehend zu klappern, wie „Storchenmutter“ Heidi Borges berichtet. „Sein Winterquartier war wohl in Spanien?“, fragt sie sich. „Zu dem alten Nest war er auch geflogen, unsere Störche bewohnen ja zwei Nester“, ergänzt die Wulfeladerin. Gegen 17.30 Uhr am Dienstagnachmittag flog dann die selbe Störchin wie in den vergangenen Jahren ein, wie Borges an ihrem Ring „oben links DER 872“ erkannte.

„Überpünktlich“, so Herbert Stoepper, „ist unser erster Storch in Basse eingeflogen, im letzten Jahr war er zwei Tage später da.“ Der Basser ist sich relativ sicher, dass es sich um das „ortsansässige“ Männchen handelt. Der Storch mache erstmal Ordnung im Nest. „Wie immer lässt Madame sich sicherlich noch ein paar Tage Zeit, bevor sie sich dann in das gemachte Nest setzt“, so Stoepper.

Auf beiden Nestern müssen das oder die Tiere in den kommenden Tagen aber mit stürmischem Wetter rechnen.

