Karin kontrolliert hinter der Schule

Mehr als 400 Verstöße an drei Tagen am Steinweg

Poggenhagen (os). Als nächster Standort für den städtischen Blitzeranhänger steht ab dem heutigen Vormittag die Bundesstraße 442 auf dem Plan. Hinter der Grundschule wird das Messgerät an der Moordorfer Straße platziert. Bei vorangegangenen Messungen gab es trotz - wie üblich - meist gut sichtbarer Platzierung zahlreiche Verstöße gegen die vorgeschriebenen 50 Stundenkilometer.

Die nächsten Messpunkte sind ab dem 17. Februar Averhoy, auch dort ist Tempo 50 erlaubt, sowie mit der Otternhagener Straße ein weiterer Schulstandort. Vor Grundschule und Kita dürfen jedoch nur 30 Kilometer pro Stunde gefahren werden.

Enorme Verstoßzahlen wurden am Bordenauer Steinweg registriert. In Richtung Kirche gab es an drei Tagen 128 klare Überschreitungen, die schnellste mit Tempo 56 statt 30. Sogar 305 zu schnelle Fahrzeuge wurden in Richtung NP-Markt geblitzt, einer davon mit 58 Kilometern pro Stunde. 5.100 Fahrzeuge hatten die Messstelle passiert, die gerade an einer Umleitungsstrecke liegt.

Mit immerhin doppelt so hohem Tempo (60) wie erlaubt war ein Fahrer auf der Königsberger Straße stadtauswärts unterwegs. Insgesamt wurden in diese Richtung 148 Fahrzeuge geblitzt. In Richtung Landwehr musste "Karin"immerhin auch 109 Mal "Rotlicht" zeigen, dort fuhr der Schnellste mit Tempo 47.

