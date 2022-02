Die Corona-Lage am Montag: 287 Fälle über das Wochenende registriert

Neustadt (os). Während in der Region die Inzidenz über das Wochenende rückläufig war, hat das Stadtgebiet noch einmal zugelegt: Um mehr als 100 Punkte stieg der Wert auf 1.469,5 (+117,1) an. Verantwortlich dafür sind weitere 287 positiv PCR-getestete Personen seit Freitagvormittag in der Statistik. Die Zahl der aktuell als "infiziert" geltenden Menschen kletterte auf 1.171 (+153). Bei den Genesenen steht der Wert nun bei 3.196 (+134), weitere Corona-Todesopfer gab es nicht, ihre Zahl liegt weiter bei 50. Insgesamt waren bisher 4.417 Personen direkt betroffen - wie immer gilt diese Zahl unabhängig von Symptomen.

Für die Region Hannover liegt der Inzidenzwert aktuell bei 1.543,9 (-104,2). Die landesweite Hospitalisierungs-Inzidenz fällt auf 11,1 (-0,6), die Intensivbehandlungs-Quote nahm ebenfalls ab und steht nun bei 5,4 Prozent (-0,3).

Das komplette Dashboard für die Region und ihre Kommunen findet sich unter hannover.de/corona-dashboard

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1197 vom 19.02.2022