Shooters lassen gegen Schlusslicht nichts anbrennen

Einem wie entfesselt spielenden Fabio Galliano hatten die Gäste aus Bramsche wenig entgegen zu setzen. Foto: Gebauer vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Der Heimsieg hätte deutlicher ausfallen können als das 96:87 gegen die Red Devils Bramsche bei Spielschluss auf der Anzeigentafel, zufrieden konnten die TSV Neustadt temps Shooters trotzdem sein. Zum achten Mal hatten sie in eigener Halle gewonnen und die vierwöchige Zwangspause aufgrund eigener Corona-Fälle und solcher in gegnerischen Teams damit unbeschadet überstanden. Die Neustädter stehen nun mit 9:8 Siegen auf Platz sieben der Regionalliga Nord.

Vor - für Pandemie-Bedingungen - ausverkauftem Haus waren es jedoch die Gäste gewesen, die den Auftakt für sich verbuchen konnten. Dem 2:8 aus TSV-Sicht folgte dann allerdings zehn Punkte in Serie und die Führung war da. Nur einmal ging sie im ersten Abschnitt noch verloren, mit 21:18 hatten die Shooters das bessere Ende auf ihrer Seite. Und die Gastgeber schienen gegen den Tabellenletzten schnell für klare Verhältnisse sorgen zu wollen. Dyon Doekhi, Brandon McLean und vor allem Fabio Galiano drehten nun auf. Bankspieler Galiano holte nicht nur Rebounds, sondern punktete auch ordentlich - egal von wo. Bis zur Pause wuchs der Vorsprung auf 56:32, auch weil Blanchard Obiango bei den Rebounds (12) ordentlich zupackte und Nico Teichert mit vier Steals überaus erfolgreich das gegnerische Spiel störte.

Im dritten Viertel blieb die Überlegenheit deutlich, der Abstand zu den Bramschern wuchs auch im Schlussabschnitt weiter - zwischenzeitlich auf 24 Punkte beim 80:56. Dann kam der bereits häufig beobachtet Bruch im Shooters-Spiel, in dieser Partie fiel er jedoch nur kurz aus. Die Gäste konnten zwar das vierte Viertel für sich entscheiden und waren auch schon auf 88:80 herangekommen, das TSV-Team ließ jedoch nichts mehr anbrennen - in der Phase einmal mehr angetrieben von Kapitän Dyon Doekhi. Mit 22 Zählern war dieses Mal jedoch Galiano Topscorer - eine Premiere - und aufgrund weiterer guter Statistik-Werte auch wertvollster Spieler auf Neustädter Seite.

Trainer Lars Buss, der die Partie als Corona-Infizierter nur im Livestream verfolgen konnte und an der Linie von Assistent Tim Benkelberg vertreten wurde, zeigte sich aus der Entfernung zufrieden. „Sicher fehlt uns etwas die Spielpraxis, aber wir waren über weite Strecken überlegen“, sagte er. Die 38 Bramscher Punkte im Schlussviertel waren ihm indes zu viele. Freude bereitete ihm das Auftreten von Fabio Galiano. „Er hat jetzt endlich so gespielt, wie er eigentlich kann. Wir hoffen, er wird diese Form noch etwas konservieren.“

Es spielten: Galiano (22 Punkte) Doekhi (20), McLean (16), Obiango (13), Jannik Lodders (7), Teichert (6), Leo Müller (5), Till-Rouven Radtke (5), Alan Bause (2), Jan-Luca Köster, Emilio Becker, Jan-Malte Bonfils.

Die Shooters haben in den kommenden Wochen ein anspruchsvolles Programm vor sich. Am Mittwoch in dieser Woche geht es nach Königs Wusterhausen, Samstag steht die Auswärtspartie bei den Berlin Braves an. Eine 25. Februar kommen die Cuxhaven Baskets zum Nachholspiel, nur einen Tag später empfängt der TSV den ASC Göttingen in der Sporthalle der Leine-Schule. Die „Englischen Wochen“ sind auch für Buss eine neue Erfahrung. „Mal sehen, wie wir uns da behaupten“, gibt sich der Coach noch ein wenig offen.

