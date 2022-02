57-Jährige fährt doppelt betrunken

2,6 Promille als Spitzenwert

Neustadt (os). Sie konnte offensichtlich weder ohne Alkohol noch ohne ihr Auto: Eine 57-Jährige aus einem Neustädter Ortsteil ist am Donnerstag und Freitag gleich zwei Mal betrunken unterwegs gewesen. Schon bei einer ersten Kontrolle wurde ihr Führerschein beschlagnahmt, das hinderte sie jedoch nicht an einer weiteren Fahrt.

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 4.50 Uhr hatte eine Zeugin die Polizei auf einen schwarzen Kleinwagen aufmerksam gemacht, der in Schlangenlinie auf der B 6 unterwegs war. Der Seat konnte schließlich an der Wunstorfer Straße/Siemensstraße gestoppt und kontrolliert werden. Ein Schnelltest ergab 1,92 Promille Atemalkoholgehalt für die Fahrerin. Eine Blutprobe wurde entnommen, die Beamten behielten die Fahrerlaubnis ein.

Am Freitagabend gab es einen weiteren Hinweis auf das selbe Fahrzeug, wiederum wegen unsicherer Fahrweise. Der Zeuge konnte die Fahrerin genau beschreiben und es stellte sich heraus, dass es sich wieder um die 57-Jährige handelte.

Sie wurde Zuhause angetroffen, ein Richter ordnete eine erneute Blutprobe an. Beim „Pusten“ waren dieses Mal 2,6 Promille angezeigt worden. Zum erneuten Vorwurf wegen Trunkenheit im Verkehr kam noch das Fahren ohne Fahrerlaubnis hinzu.

Eine weitere Alkoholfahrt beendete die Polizei am späten Samstagabend an der Moordorfer Straße. Der Fahrer eines Passat war laut Polizeibericht mit „weit überhöhter Geschwindigkeit“ auf der Wunstorfer Straße unterwegs gewesen. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 45-jährige Fahrer aus Wunstorf mit 1,9 Promille ebenfalls einen stark überhöhten Atemalkoholgehalt aufwies. Auch für ihn folgten Blutentnahme und Beschlagnahmung des Führerscheins.

