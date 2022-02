Karin wacht über Tempo 30

Neustadt (os). An der Königsberger Straße in der Kernstadt ist Blitzeranhänger Karin ab dem heutigen Freitag zu finden. Dort sind maximal 30 Stundenkilometer erlaubt, das Messgerät macht darauf bei höheren Geschwindigkeiten unübersehbar aufmerksam.

Die beiden nächsten Standorte liegen an der Moordorfer Straße/Bundesstraße 442 auf der Rückseite der Grundschule Poggenhagen (ab 15. Februar/50 erlaubt) sowie vom 17. Februar an der Averhoyer Straße in Averhoy, wo ebenfalls Tempo 50 gilt.

Am Frosch in Höhe der Wunstorfer Straße fielen bei der jüngsten Messung an fünf Tagen 119 Verstöße in Fahrtrichtung Innenstadt auf, der schnellste mit 81 Stundenkilometern, fast ebenso schnell war der "Spitzenreiter" in Richtung Poggenhagen (80), auf dieser Seite gab es 83 Übertretungen.

