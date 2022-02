Sollen beim Neustädter Schützenfest auch Frauen mit marschieren?

Grüne wollen „ein Schützenfest von allen und für alle“

Über Frauen beim Ausmarsch haben Maria Sinnemann, Dirk Frese, Christine Nothbaum und Hans-Erich Hergt unterschiedliche Meinungen. Fotos: Seitz (Archiv).

Über Frauen beim Ausmarsch haben Maria Sinnemann, Dirk Frese, Christine Nothbaum und Hans-Erich Hergt unterschiedliche Meinungen. Fotos: Seitz (Archiv).

Neustadt (dgs). Schon seit zwei Jahren gab es in Neustadt coronabedingt kein Schützenfest mehr. Ob es in diesem Sommer gefeiert werden kann, steht noch nicht fest. In Hannover mit dem bekanntlich größten Schützenfest der Welt sorgt jetzt ein Vorstoß von Oberbürgermeister Belit Onay für Aufsehen: Das grüne Stadtoberhaupt der Landeshauptstadt will das traditionsreiche Amt der Bruchmeister beim Schützenfest auch für Frauen öffnen - ein Ehrenamt, das bisher nur Männern vorbehalten war. „Traditionen leben davon, dass sie mit der Zeit gehen“, sagt Onay.

Die Neustädter Ratsfraktion der Grünen begrüßt in einer Pressemitteilung „ausdrücklich“ die Initiative des hannoverschen Oberbürgermeisters. Auch in Neustadt gebe es ein beliebtes Schützenfest, so die Grünen, an dem viele teilnehmen, sei es als Musiker/in der Spielmannszüge, als Sportler/in im TSV oder im Sportschützenverein. „Wir sehen engagierte Frauen und Mädchen in all diesen Vereinen, die genauso teilhaben wollen wie ihre männlichen Mitstreiter. Es ist uns deshalb ein dringendes Anliegen, dass Frauen und queere Menschen dort zukünftig ebenfalls eine größere Rolle spielen und zum Beispiel in allen Kompanien mitlaufen oder ihr Können beim Bürgerschießen unter Beweis stellen“, sagt die grüne Ratsfrau Maria Sinnemann. Auch sie seien tief in der Region verwurzelt und schätzten viele ihrer Traditionen und Symbole. „Allerdings können diese nur bestehen, wenn alle Menschen die Möglichkeit haben, sich darin wiederzufinden und sie immer wieder neu mit Leben zu füllen“, sind die Grünen überzeugt. Die NZ hat sich einmal unter Neustädtern umgehört.

„Wir sind bisher gut mit unserem Konzept gefahren. Ich glaube, wir haben so viel Zuspruch, weil das Schützenfest so stattfindet wie es stattfindet“, meint der amtierende Schützenfest-Kommandeur Dirk Frese. Für ihn haben auch Frauen vielfältige Möglichkeiten, sich an dem Fest zu beteiligen.

„Traditionen sind gut und wichtig, sie müssen aber hinterfragt werden. Ich finde, Frauen sollten mit marschieren und schießen dürfen. Die Schützengesellschaft sollte sich auf den Dörfern informieren, da funktioniert das“, sagt die stellvertretende Bürgermeisterin Christine Nothbaum.

„Die Hälfte der Bevölkerung auszuschließen, trägt nicht dazu bei, die Kultur der Schützenfeste zu pflegen“, findet Maria Sinnemann, Ratsfrau der Grünen. Sie möchte, dass in allen Kompanien Frauen mit marschieren oder ihr Können beim Bürgerschießen unter Beweis stellen dürfen.

„Wir feiern das Schützenfest seit 500 Jahren so und es ist erfolgreich, warum sollten wir das kaputtmachen? Gerade in einer Zeit wie dieser ist die Sehnsucht nach althergebrachten Traditionen groß. Frauen sind ja herzlich willkommen“, sagt Ehrenhauptmann Hans-Erich Hergt.

„Ich schaue mir den Schützenumzug jedes Jahr gern an und würde mich freuen, wenn auch Frauen mit marschieren würden. Das gibt doch ein schönes Bild“, sagt Schaban Schahin. Er selbst war nur einmal mit dabei. „Ich muss zu der Zeit immer in meinem Laden stehen“, erklärt er.

„Ich liebe das Neustädter Schützenfest, hier treffe ich viele Leute, die ich das ganze Jahr nicht sehe. Mir macht es nichts aus, dass nur die Männer marschieren und schießen dürfen. Das will ich gar nicht, ich will nur schön feiern“, sagt Kathrin Köhler - und hofft, dass es 2022 wieder klappt.

„Das ist längst überfällig, Frauen gehören einfach dazu“, sagt Havanna-Wirt Jürgen Stach. Er kann sich noch gut an Querelen der Vergangenheit mit der damaligen Ortsbürgermeisterin Bärbel Pape erinnern. „Neustadt muss auch mal ein bisschen mit der Zeit gehen“, findet er.

„Wir finden es gut, wenn Frauen alles mitmachen dürfen“, sagen Nadine Sievers und Maike Marczyk. Sievers war früher als Kranzdame mit dabei und auch beim TSV ist sie mit marschiert. „Das ist schon etwas Besonderes“, erinnert sie sich. Heute sind sie wegen der Kinder dabei.

