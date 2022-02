Seniorenbeirat bleibt schon wieder draußen

Ohne eigene Anmeldung keine Plätze für Vertreter im Ratssaal

Heinz-Günther Sala (v.li.) konnte bleiben, Ulrike Weisang und Ekka Lühring mussten vor der Ratssitzung wieder gehen.

Neustadt (os). Die noch ausstehende Bestätigung der Seniorenbeiratsmitglieder durch den Rat der Stadt erfolgte zwar in der jüngsten Sitzung, bis auf den Vorsitzenden Heinz-Günther Sala konnten die Vertreter der älteren Menschen aber nicht teilnehmen. Zuschauerplätze für sie waren im Ratssaal nicht vorgesehen, selbst angemeldet hatten sie sich auch nicht.

Nach dem Ärger in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Stadtentwicklung, Feuerschutz und allgemeine Ordnungsangelegenheiten eine Woche zuvor (wir berichteten), ruckelte es erneut zwischen dem Seniorengremium und der Stadtverwaltung. Der Hagener Jean-Claude Cousin-Sauer musste im Ausschuss als Zuhörer sitzen und durfte den nicht-öffentlichen Teil nicht mitmachen, weil die Bestätigung durch den Rat fehlte. Bürgermeister Dominic Herbst hatte in einem Schreiben an den Beirat „Missverständnisse“ bedauert, das Vorgehen formal aber richtig geheißen. Für die Januar-Ratssitzung hatte die Stadt eine Bestätigung der Senioren-Vertreter aus zeitlichen Gründen nicht vorbereitet.

Eine nachträgliche Anmeldung in der jüngsten Ratssitzung war ebenfalls nicht möglich, weil die aus Corona-Gründen begrenzte Teilnehmerzahl bereits erreicht war. Beirats-Mitglied Ulrike Weisang war wenig amüsiert, dass sie unerwartet den Heimweg wieder antreten musste. „Ich hätte erwartet, dass wir da auf der Liste stehen, wenn es um uns geht“, sagt sie. Berufen wurden in der Sitzung auch Behindertenbeauftragte Irene Siedow und ihre Vertreterin Gudrun Loosemore für den Sozialausschuss. Beide hatten sich als Zuhörerinnen angemeldet. Für die folgenden Ausschuss-Sitzung ist nun alles geklärt, eine Teilnahme auch in den nicht-öffentlichen Teilen möglich.

Geber-Qualitäten sind gefragt

Das Engagement von Freiwilligen wird immer wieder hoch gelobt, auch der Bürgermeister hat das in Sachen Seniorenbeirat jetzt wieder getan. Gilt es jedoch, sich der Engagierten anzunehmen und - vielleicht besonders in Sachen älterer Mitbürger - diese mitzunehmen oder ihnen ein Stück entgegenzukommen herrscht Fehlanzeige. Dann hätten die Betroffenen selbstverständlich erkennen müssen, dass die allgemeine Verpflichtung nicht auch die Ausschüsse betrifft und dass sie sich für die Ratssitzung, in der ihr Wirken formell beschlossen wird, anmelden müssen wie jeder andere Bürger auch. Dass gleich mehreren diese Tatsachen nicht klar waren, mag in der Verwaltung überraschen. Vielleicht macht der zweite Fall innerhalb kurzer Zeit aber deutlich, dass etwas mehr Geber-Qualität gefordert sein dürfte, um die Senioren-Vertreter - und vielleicht auch andere Ehrenamtliche - auf dem Weg durch deren Engagement zu begleiten. Sonst finden sich beim nächsten Anlauf womöglich noch weniger Menschen, die zur Mitarbeit bereit sind.

