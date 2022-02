Ich will meine Erfahrungen weiter nutzen

Was macht eigentlich Ex-Bürgermeister Uwe Sternbeck jetzt?

Neustadt (os). Schon mehr als zwei Jahre ist Uwe Sternbeck nicht mehr Bürgermeister von Neustadt. Was er mittlerweile beruflich macht, welche Bezüge das zu Neustadt hat, aber auch Privates erzählt er in einem zweiteiligen Interview mit der Neustädter Zeitung. Die Kontakte zum Amtsnachfolger Dominic Herbst sind ebenso Thema wie mögliche künftige Kandidaturen. In der zweiteiligen Veröffentlichung geht es aber auch um anstehende Veränderungen in der Stadt - unter anderem das Ratshaus. Nachdem dieses Projekt ihn die kompletten 15 Amtsjahre begleitet hatte, war er Ende des Jahres auch beim ersten Spatenstich dabei. Die NZ nutzte den Termin, dieses Gespräch zu verabreden.

Im strömenden Regen kam er dazu allerdings mit dem Auto statt wie gewohnt mit dem Fahrrad, dafür in entspannter Stimmung - auch wenn das Gespräch wegen anstehender Termine noch einmal verschoben werden musste.

Herr Sternbeck, es gibt wieder dienstliche Termine. Was machen Sie denn jetzt beruflich?

Ich bin jetzt beim Niedersächsischen Städtetag angestellt und bearbeite dort ein Projekt, das einen langen und anspruchsvollen Namen trägt. Das heißt nämlich „Unterstützung und Beschleunigung des kommunalen Klimaschutzes durch Smart City“.

Im Grunde genommen genau ihr Thema?

Ja, wobei natürlich auch vieles Neues dabei ist. SmartCity ist ja etwas, das in Deutschland noch durchaus in den Kinderschuhen steckt. Es ist aber auch ein hoch anspruchsvolles Thema, weil natürlich darunter ganz viel subsumiert wird. Es geht dabei nicht um eine reine Verwaltungs-Digitalisierung, sondern das ist nur ein Teilaspekt davon. Es geht darum zu sagen, wie ist Digitalisierung im täglichen Leben und wie kann das genutzt werden, um bestimmte Dinge nachhaltiger zu gestalten. Wir haben uns jetzt ein bisschen mehr auf Klimaschutz konzentriert. Wobei Klimaschutz jetzt aus meiner Sicht die Baustelle ist, wo am meisten getan werden muss - wenn man von der Pandemie absieht, um für viele Menschen ein Überleben abzusichern. Das muss man einfach mal so deutlich sagen.

Das sind viele Sachen, die auch Neustadt über kurz oder lang betreffen werden.

Ja, sowieso. Die Idee stammt aus einem Modellvorhaben des Bundes. Es geht jetzt darum, niedersächsische Kommunen bei der Bewerbung zu begleiten und durch Workshops und Beratung ihre Chancen auf Teilnahme zu erhöhen. Das war auch sehr erfolgreich. Fünf Kommunen aus Niedersachsen sind reingekommen, von uns wurden Einbeck und Hannover betreut.

Aus diesen Modellprojekten sollen später Maßnahmen entstehen, die vielen Kommunen nützen können. Aus meiner Geschichte als Bürgermeister hatten wir ja gerade am Ende noch den großen Crash, das hat die Digitalisierung hier schon zurückgeworfen. Aus meiner Sicht von außen gesehen, ist Neustadt gerade beim Thema Schul-Digitalisierung schon einen erheblichen Schritt vorangekommen.

Das schöne bei dem Smart City-Projekt ist, es geht darum auch immer die Menschen mitzunehmen. Sowohl Bürgerinnen und Bürger, die Ansprüche an ihre Verwaltung haben, als auch die Verwaltungsmitarbeiter selber. Letztere müssen auch befähigt werden, diesen Prozess zu begleiten, das fällt ja nicht vom Himmel.

Arbeiten sie jetzt wieder Vollzeit?

Nein, ich arbeite Teilzeit. Ich hatte eine Phase, in der ich nicht gearbeitet habe, das habe ich ganz bewusst so gemacht. Ursprünglich wollten wir eine längere Reise machen, das ist aber Pandemie-bedingt nichts geworden. Das hat zumindest dazu beigetragen, zu gucken, wo stehe ich jetzt? Wo stehen wir als Beziehung jetzt und was heißt das für die Zukunft? Den Anspruch, den ich als Bürgermeister hatte, quasi rund um die Uhr zur Verfügung zu stehen und regelmäßig sechs Tage pro Woche zu arbeiten kann und will ich nicht mehr leisten. Gerade in Pandemie-Zeiten merke ich das dann doch.

Mit einem Ratsmitglied am Esstisch: Sind sie denn, was das Lokalpolitische betrifft nach wie vor auf dem Laufenden?

Ich bin nicht mehr in den Details drin wie früher, aber es ist so, dass mich Lokalpolitik hier in Neustadt auch weiter interessiert. Es sind ja viele Dinge, gerade was größere Projekte angeht, die noch in meiner Zeit angefangen haben. Und natürlich bekomme ich von den Diskussionen im Rat auch ein bisschen was mit.

In einem Wahlamt einbringen wollen Sie sich in Neustadt aber nicht wieder - oder ist das noch offen?

Es war zumindest klar, dass ich für die Kommunalwahl 2021 für nichts kandidiere, weil ich denke, das ist für einen selber nicht gut, aber natürlich auch schwierig mit dem jetzigen Bürgermeister. Man kommt da in eine komische Rolle.

Für immer ausgeschlossen ist es also nicht?

Dass ich in Neustadt in den Rat gehe, ist eher unwahrscheinlich. Aber andererseits hat unsere Partei auch eine Dynamik im Moment, wo man nicht alles ausschließen sollte. Da stellt sich vielleicht die Frage, wo bekommen wir 2026 ausreichend viele Kandidatinnen und Kandidaten her. Wir haben in Neustadt viele neue Menschen dabei, das finde ich ganz toll. Was mich freut, dass es auch mehr Frauen geworden sind.

Diese Transformation haben die Grünen als einzige Ratsfraktion geschafft ...

Ja, auch wenn das in ländlichen Bereichen immer noch etwas schwieriger ist als in städtischen. Es sind auch viele Jüngere dabei, das finde ich ebenfalls richtig gut.

Stichwort Nachfolger: Gab es denn Kontakte und Austausch in Sachen Amtsführung zu Ihrem Parteifreund Dominic Herbst?

In Sachen Amtsführung eher weniger. Er hat seine Stärken, ich habe meine Stärken und es ist auch gut, wenn das erkennbar ist. Auch für die Verwaltung. Wir kennen uns allerdings schon Jahrzehnte und haben nicht gesagt, dass wir jetzt fünf Jahre nicht miteinander reden. Wir waren keine engen Freunde, haben uns aber immer mal privat getroffen und machen das auch nach wie vor. Man begegnet sich aber auch dienstlich.

Bereut haben sie es nicht, nicht noch einmal angetreten zu sein?

Nein, auf keinen Fall. Es gibt ja die Runde der Bürgermeister auf Regionsebene, da wäre ich jetzt mit neun Jahren Vorsprung der Dienstälteste.

Aber die Affinität zum Kommunalen bleibt ...

Viele meinen, nach einem solchen Amt sollte man etwas komplett anderes machen. Ich bin ja, als ich Bürgermeister wurde, schon lange in einem Verwaltungsberuf gewesen und ich habe das auch immer gern gemacht. Dann habe ich mir gesagt, warum sollst du alles, was du in der Zeit an Erfahrungen gesammelt hast, an den Nagel hängen. Wäre es nicht gut, deine Mitwelt davon profitieren zu lassen.

Bringen diese Erfahrungen, zum Beispiel mit dem Virus „Emotet“, eine neue Facette in die aktuelle Aufgabe?

Es ist ein Vorteil, wenn man Strukturen und Personen kennt. Ich habe einige Erfahrung damit, wie man mit Leuten spricht und herausbekommt, was deren Bedürfnisse sind. Bei Smart City sind die meisten Leute deutlich jünger als ich und wissen mehr über technische Details, die generalistische Sicht bringt aber auch Vorteile, vor allem wenn man weiß, wo es im Gesamtprozess haken kann.

Ende Oktober 2019 wurde der damalige Bürgermeister Uwe Sternbeck im Schloss offiziell verabschiedet. Nach einer Auszeit arbeitet er jetzt wieder beim Niedersächsischen Städtetag. Die Kontakte in die lokale Politik sind schon in der Familie gegeben, seine Frau Anja ist weiterhin Ratsfrau der Grünen.

Menschen mit dem besonderen Etwas gesucht

Unter dem Titel „Menschen in unserer Stadt“ stellen wir sporadisch Persönlichkeiten aus dem Neustädter Land vor, die sich in besonderer Weise um ihre Heimat oder ihre Mitmenschen verdient gemacht haben. In den kommenden Monaten möchten wir das intensivieren.

Dabei sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen, liebe Leser. Wie in den beiden aktuellen Interviews mit Uwe Sternbeck sind die bisherigen Protagonisten meist doch in irgendeiner Form bekannt. Wir möchten aber gern auch die Geschichten derjenigen erzählen, die eher im Verborgenen wirken.

Sie haben schon jemanden im Auge? Dann senden Sie den Vorschlag an die Redaktion unter redaktion@neustaedter-zeitung.de oder informieren Sie uns telefonisch unter der Rufnummer 05032/9551-24. Vielen Dank!

Was ist denn eigentlich ... „Smart City“

Entwicklungskonzepte, die darauf abzielen, Städte effizienter, technologisch fortschrittlicher, grüner und sozial inklusiver zu gestalten, werden unter dem Begriff „Smart City“ zusammengefasst. „Städte und Gemeinden müssen und wollen sich dem digitalen Wandel stellen und die damit verbundenen Chancen nutzen“, heißt es dazu beim Bundesministerium des Inneren, das die Weiterentwicklung in diesem Bereich mit Förderprogramm unterstützt, an deren Nutzung auch Uwe Sternbeck beim Städtetag mitarbeitet, etwa durch die Begeleitung von Koommunen als Teilnehmer an Modellprojekten.

Digitale Technologien sollen dabei nutzbarer im Alltag sein, das geht einher mit einer Reaktion auf die wirtschaftlichen, sozialen und politischen Herausforderungen, mit denen postindustrielle Gesellschaften mindestens seit der Jahrtausendwende konfrontiert sind.

Der Umgang mit Umweltverschmutzung, dem demographischen Wandel, Bevölkerungswachstum, Finanzkrise oder Ressourcenknappheit sind dabei eingeschlossen. Breiter gefasst, schließt der Begriff auch nicht-technische Innovationen mit ein, die zum besseren und nachhaltigeren Leben in der Stadt beitragen. Dazu gehören beispielsweise Konzepte des Teilens (Share Economy) oder zur Bürgerbeteiligung bei Großbauprojekten.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1196 vom 12.02.2022