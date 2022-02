Erste Brücke ist fertig, Arbeiten für Radweg sind ausgeschrieben

Fahrbahn wird gleich mit saniert

Die Radbrücke über den vom Franzsee kommenden Graben ist schon fertig, noch dieses Jahr folgen weitere Arbeiten zu Radwegbau und Fahrbahnsanierung. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Amedorf (os). Die Betonbrücke über den Graben zwischen Franzsee und Leine ist fertig, damit steht auch ein erster Teil des künftigen Radwegs entlang der Landesstraße 383 zwischen Helstorf und Mandelsloh gut sichtbar.

„Das ist schon ein erstes Zeichen, dass es nun auch wirklich losgeht“, sagt Uwe Schindler, Leiter des Geschäftsbereichs Nienburg bei der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. Die Behörde setzt die Arbeiten um und hat die ersten Aufträge auch bereits ausgeschrieben. Ob das Projekt noch in diesem Jahr abgeschlossen werden kann, ist nicht ganz klar, hängt auch von den Rückläufen auf die Ausschreibungen ab. Eine Verbesserung wird der Radwegbau am Rande auch für Autofahrer bringen. Im Zuge der Arbeiten wird zudem die marode Fahrbahn der L 383 gleichzeitig saniert. Der Baubeginn soll zwischen Juni und August liegen. Investiert werden weitere 1,35 Millionen Euro für Radweg und Fahrbahn auf dem 1,25 Kilometer langen Abschnitt. Die bereits fertige Brücke hat 250.000 Euro gekostet. Weitere Brückenarbeiten sind auch an der Helstorfer Leinequerung nötig.

Seit fast 40 Jahren gab es immer wieder Anläufe für den Radweg, nun sind auch erste Fortschritte erkennbar.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1196 vom 12.02.2022