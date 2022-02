Stehen schon bald Ferienhäuser und ein Hotel am idyllischen Tannenbruchsee?

Neustadt/Metel (dgs). Große Pläne hat ein Betreiber von Hotels und Campingplätzen mit dem idyllischen Tannenbruchsee-Gelände in Metel. Wo jetzt noch eine überschaubare Anzahl von Wohnwagen im Dornröschenschlaf vor sich hinschlummert, plant ein Investor ein Hotel, Ferien- und Wochenendhäuser. Am Montag soll der Verwaltungsaussschuss den Bebauungsplan auf den weiteren Weg bringen. Landwirtschaftliche Anlieger und Naturschutzverbänden haben bereits Stellungnahmen abgeben. Bedenken gibt es kaum.

Der Investor, die „LeViAn Management UG“, die alle im Bebauungsplan liegenden Flurstücke erworben hat, will das Naherholungsgebiet erheblich erweitern und auch überregional Gäste auf das Gelände mitten in der Natur locken. Der vorhandene Campingplatz mit vielen Dauergästen wird zwar modernisiert, soll aber nur noch eine „untergeordnete Rolle“ spielen. Dabei sollen einzelne Wochenend- und Ferienhäuser auch an Interessenten veräußert werden, ohne dass dort allerdings ein Dauerwohnen zugelassen wird.

Auch ein Wellnessbereich mit sportlichen Betätigungsmöglichkeiten ist in Planung, ebenso ein neuer Kinderspielplatz. Das gastronomische Angebot wird ebenfalls aufgewertet, ein Restaurant gehört ebenso dazu wie ein Bringdienst für Gäste in den Wochenend- und Ferienhäusern. Sogar ein kleiner Wochenmarkt mit regionalen Produkten und ein Foodtruck ist angedacht.

Otternhagens Ortsbürgermeisterin Christine Nothbaum kennt den See noch aus Kindertagen. „In Deutschland Urlaub zu machen liegt ja zunehmend im Trend“, findet sie. Der Ortsrat hatte sich bereits vor zwei Jahren für das Projekt ausgesprochen. „Es ist alles gut begründet“, so Nothbaum.

