Pfarrgemeinderat äußert sich zu Vielfalt und Missbrauchsskandal

Katholiken möchten homosexuelle Gläubige segnen

Der Pfarrgemeinderat möchte auch in St. Peter und Paul künftig homosexuelle gesegnet wissen. Foto: Seitz (Archiv) vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (tma). Das Münchener Missbrauchsgutachten bekommt aktuell weltweit Aufmerksamkeit, selbst der aktuelle und ehemalige Papst haben sich dazu geäußert. Nun hat auch der Pfarrgemeinderat der St. Peter und Paul Gemeinde Stellung bezogen und findet in einem offenen Brief deutliche Worte.

„Wir empfinden Scham, Traurigkeit, Wut und Abscheu angesichts dieser Taten“, schreibt der mehrheitlich aus gewählten Mitgliedern bestehende Rat. Der Umgang mit sexualisierter Gewalt, Vertuschung von Taten und desinteressiertem Umgang mit den Opfern in der katholischen Kirche mache viele Mitglieder der Kirche sprachlos.

Erneut unterstreicht der Rat die Vielfalt in der eigenen Gemeinde - etwa im Familienzentrum an der Wunstorfer Straße. „Als Mitglieder unserer Kirchengemeinde wollen wir uns auch künftig für noch mehr Offenheit, Toleranz und ein gutes Miteinander einsetzen“, unterstreicht der Rat.

Diakon Claus Crone hat schon in der Vergangenheit Stellung zur Segnung homosexueller Menschen bezogen. Er wurde von einem ehemaligen Schüler auf das Thema angesprochen. „Danach kam noch eine ganze Reihe an Gemeindemitgliedern dazu.“ Die Segnung werde seiner Meinung nach eine Allgegenwärtigkeit werden - inzwischen unterstützen viele Bischöfe eine ähnliche Ansicht.

Sie sind Mitglied in der katholischen Gemeinde und haben eine Meinung zum Missbrauchsskandal in der Kirche oder sind sogar ausgetreten? Schreiben Sie uns eine E-Mail unter redaktion@neustaedter-zeitung.de oder informieren Sie uns telefonisch unter 05032/9551-18.

LGBT im Treffpunkt Vielfalt Mandelsloh

Unter dem Motto „Queer sein und die Bibel ernst nehmen - geht das?“ lädt der Verein „Treffpunkt Vielfalt Mandelsloh“ für Mittwoch, 16. Februar, um 17 Uhr zum naturwissenschaftlich-theologischen Gesprächskreis in die ehemalige katholische Kirche, St. Osdag-Straße 27, ein. Zu Mitsprechen muss die 2G-Regel beachtet werden. Anmeldungen werden per E-Mail an claus.crone@bistum-hildesheim.net entgegengenommen.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1196 vom 12.02.2022