Fahren ohne Fahrerlaubnis, dafür unter Drogeneinfluss

Neustadt (dgs). Weil er am Stoppschild an der Kreuzung Theodor-Heuss-Straße/Nienburger Straße nicht anhielt, ging ein 43-jähriger Autofahrer am Dienstagvormittag einer Funkstreifenbesatzung des nahen Polizeikommissariats ins Netz. Dabei konnte der Angehaltene schon der Aufforderung der Beamten, seinen Führerschein vorzuzeigen, nicht nachkommen, denn er war noch nie im Besitz eines solchen.Doch damit nicht genug. Wegen „körperlicher Auffälligkeiten“ vermutete die Polizei, dass der Mann unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Ein freiwilliger Drogen-Vortest fiel denn auch positiv auf Amphetamtine, Methamphetamine und Cannabis aus.

Nach einer Blutentnahme wurde dem 43-Jährigen die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis in Tateinheit mit den Verkehrsordnungswidrigkeiten Fahren unter Drogeneinfluss sowie Missachtung des unbedingten Haltgebots.

Ausgabe-Nr. 1196 vom 12.02.2022