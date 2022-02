Am Steinweg lohnt es sich doppelt, Tempo 30 einzuhalten

Mehr Verkehr auf der Umleitungsstrecke

Bordenau (os). Blitzeranhänger "Karin" geht heute am Steinweg in Stellung. Dort gelten 30 Stundenkilometer als Höchstgeschwindigkeit, die Strecke ist eine beliebte Abkürzung. Derzeit führt auch offiziell eine Umleitung durch die Straße.

Die folgenden Karin-Standorte liegen an der Königsberger Straße in der kernstadt, auch dort ist Tempo 30 erlaubt. Es folgt die Moordorfer Straße in Höhe der Grundschule Poggenhagen, dort dürfen 50 Stundenkilometer gefahren werden.

Am vergangenen Samstag hatte bereits die Polizei per Laserpistole am Steinweg gemessen. In 75 Minuten gab es sechs Verstöße, den höchsten mit 47 ilometern pro Stunde nach Toleranzabzug. "Das Ergebnis veranlasst uns, dort auch weiterhin zu kontrollieren", kündigte Einsatz- und Streifendienstleiter Alexander Benne von der Neustädter Polizei an.

Bei den letzten Messungen gab es folgende Zahlen: An der Wiklohstraße wurden - mit nur einer der beiden Kameras - an zwei Tagen 75 Verstöße registriert, der höchste mit 69 statt 30 Kilometern pro Stunde an Grundschule, Turnhalle und Kita. In Amedorf waren 173 Fahrer in Richtung Welze zu schnell, jedoch nur neun in Richtung Mandelsloh - die zweite Richtung wurde jedoch nur einen Tag kontrolliert. Die Spitzenreiter lagen bei Teempo 86 und 66. Auch in Wulfelade wird baulich bedingt nur eine Kamera eingesetzt, dort gab es 64 zu schnelle Fahrzeuge, das schnellste mit 76 statt 50 Stundenkilometern.

