Razzia: Polizei beschlagnahmt Drogen, Waffen und Autos

Haupttäter wird in Empede festgenommen

Neustadt/Empede (os). Mit einer großen Razzia hat die Zentrale Kriminalinspektion Göttingen vor allem im Gewerbegebiet Ost am Freitag vergangener Woche für Aufsehen gesorgt (wir berichteten). Durchsucht wurde dort ein Firmengelände, außerdem Wohnungen in Empede und Otternhagen, auch in Seelze gab es polizeiliche Maßnahmen im Zusammenhang mit dem selben Verfahren, dort soll sogar der Hauptlagerplatz für Drogen und Waffen gewesen sein, „wir haben eine größere Menge Betäubungsmittel und eine kleine Menge Waffen beschlagnahmt“, sagte Oliver Eisenhauer, Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover. Außerdem stellten die Beamten zwei Fahrzeuge sicher. Insgesamt hatten Polizeikräfte an sieben Orten zugeschlagen.

Ermittelt wird gegen drei Beschuldigte, der 42 Jahre alte Haupttäter wurde in Empede festgenommen. Ihm und seinen Mittätern, 29 und 33 Jahre alt, wird gewerbsmäßiger Handel mit Betäubungsmittel und Waffen vorgeworfen.

Die beiden Firmen, die sich ein Gelände am Kreisel im Gewerbegebiet teilen sind laut ihres Anwalts Carsten Grimm nicht Teil des Verfahrens, Eisenhauer bestätigte das auf NZ-Nachfrage. Beide Inhaber sorgten sich jedoch wegen des negativen Images, dass der Polizeieinsatz mit sich gebracht haben könnte.

