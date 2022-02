Orgel-Konzert mit „Vorher-Nachher-Effekt“

Bordenau (nr). Er ist einer der bekanntesten Organisten Deutschlands: Der renommierte Orgelbotschafter Jan Katzschke (Foto) gründete unter anderem den Kammerchor Neustädter Land, eine Bach-Kantaten-Reihe, eine sommerliche Konzertreihe in Dorfkirchen und hat auch die Internationale Orgelnacht an der romantischen Furtwängler-Orgel Mandelsloh ins Leben gerufen. Der mehrfache Preisträger kümmert sich aber auch um den musikalischen Nachwuchs. An der Hochschule für Kirchenmusik Dresden vermittelt er seinen Studenten ältere Musiktraditionen. Seit kurzem leitet er außerdem die Kantorei in der Liebfrauenkirche Neustadt. Besonders freuen dürfen sich Orgelfans aber auf den Bordenauer Orgelsommer. Hier spielt Jan Katzschke nämlich das Auftaktkonzert am Samstag, 12. Februar, um 17 Uhr in der St.-Thomaskirche.

Veranstaltet wird das Ganze vom Förderkreis zur Pflege der dortigen Bethmann-Orgel. Auf dem Programm stehen hier neben bedeutsamen „Klassikern“ der Orgelliteratur auch interessante Stücke unbekannterer Komponisten aus der Region. Unter dem Motto „Vorher-nachher“ können die Zuhörer Jan Katzschkes Musik lauschen und das gleiche Konzert nochmal im Herbst 2023 erleben mit der fertig restaurierten Bethmann-Orgel. Der Eintritt für das Konzert im Februar ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich, es gelten aber die aktuellen Corona-Regeln mit Impfnachweis und FFP2-Maske.

Alle Infos zum Bordenauer Orgelsommer gibt es unter www.region-mitte-neustadt.de.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1196 vom 12.02.2022