Backofen und Herd brennen

Basse (os). Schreck am frühen Morgen: In einem Haus an der Basser Straße gerieten gegen 7 Uhr Herd und Backofen aus bisher noch ungeklärter Ursache in Brand. Feuerwehren aus Basse, Mariensee und Suttorf rückten an, Trupps unter Atemschutz hatten die Flammen mit Kübelspritzen schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand, die Bewohner hatten sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Das Gebäude wurde belüftet, um restlichen Rauch zu vertrieben.

Die Basser Straße, gleichzeitig Landesstraße 193, war während des Einsatzes voll gesperrt.

