Spaziergänger wollen jetzt legale Wege beschreiten

Abordnung macht vor Ratssitzung auf sich aufmerksam

Etwa 15 „Spaziergänger“ machten vor dem Verwaltungssitz zur Ratssitzung auf ihre Meinung aufmerksam. Foto: Seitz

Martina Prüser (re.) überreichte einen Brief an Bürgermeister Dominic Herbst. Foto: Seitz

Neustadt (os). Zum ersten Mal gab es am Donnerstag vor der Ratssitzung eine angemeldete Versammlung der „Montags-Spaziergänger“. Die Neustädterin Martina Prüser hatte dazu in einer Telegram-Gruppe aufgerufen, war daraufhin von der Polizei kontaktiert worden - und auf mögliche Folgen beim Aufruf zu einer nicht angemeldeten Versammlung hingewiesen worden. „Ich kenne mich mit dem Versammlungsrecht nicht aus“, sagt sie. Die Anmeldung lief trotzdem glatt, so konnten die rund 15 Teilnehmer vor dem Verwaltungssitz auf sich aufmerksam machen - Ordner, Masken und Polizeibegleitung inklusive. Prüser selbst ist zu den Spaziergängern gekommen, „weil die ausdrücken, was ich empfinde. Auch die Gegenseite sollte mal gehört werden, unsere Sorgen und Ängste.“ Das soll künftig ebenfalls nicht mehr aus der Illegalität heraus passieren. „Ich würde die Veranstaltungen montags in Zukunft auf jeden Fall anmelden“, erklärt die Neustädterin.

Einen Brief, den zahlreiche „Spaziergänger“ unterzeichnet haben, überreichten sie und zwei Begleiter als Besucher der Ratssitzung an Bürgermeister Dominic Herbst. Vom Gespräch mit dem Stadtoberhaupt zeigte sie sich im Anschluss begeistert. Herbst hatte betont, selbst nicht zur Gegendemo aufgerufen zu haben, die jedoch von seiner Partei mit organisiert wurde. Er wolle die Spaziergänger auch nicht pauschal in Schubladen stecken, sagte er. In dem Brief heißt es, die Unterzeichner wenden sich gegen politische Maßnahmen, nicht gegen Menschen, seien für eine freie Impfentscheidung.

Das bloße Abstempeln der Protestierenden als „rechts“, Verschwörungstheoretiker oder Demokratiefeinde empfindet Prüser als ungerecht. Verschwörungstheorien - auch in der Neustädter Telegram-Gruppe - lassen sich allerdings kaum wegdiskutieren und treffen in der Regel nach der NZ vorliegenden Screenshots kaum auf aktive Gegenrede. Die örtliche AfD nutzt das Thema bewusst - unter anderem mit einem groß folierten Fahrzeug.

In der Einwohnerfragestunde hatten die drei Vertreter unter anderem wissen wollen, was der Rat tun könne, um eine Spaltung der Gesellschaft nicht weiter voranzubringen. Der Vorsitzende Wilhelm Wesemann (CDU) vermochte die Spaltung nur bedingt zu erkennen, betonte jedoch, dass keine Rats-Fraktion zur Demo aufgerufen habe. Auch in Bezug auf eine mögliche Impflicht sowie die Maskenvorschrift bei den Spaziergängen, so der Inhalt weiterer Fragen, sei das Gremium ohne eigene Befugnisse für Änderungen.

