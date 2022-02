Paradoxon beim Integrationsbeirat? Keine Wahl soll mehr Demokratie schaffen

Urnengang führt nicht zu gewünschtem Querschnitt der Gesellschaft

Neustadt (tma). Auf den ersten Blick wirkt die Beschlussvorlage widersprüchlich, beim genaueren Lesen ergibt der Vorschlag zur Satzungsänderung des Integrationsbeirats aber durchaus mehr und mehr Sinn. So sollen die Mitglieder des Gremiums künftig nicht mehr gewählt, sondern von der Stadt ernannt werden.

In der Begründung der Verwaltung werden deutliche Worte gewählt: „Das bisher durchgeführte Verfahren entspricht nicht den Kriterien einer allgemeinen, die gesamte Gruppe der potentiell Berechtigten umfassenden, demokratischen Wahl und stellt die Legitimität des Integrationsbeirates in Frage.“ So sei es vielen Migranten kaum oder nur schwer möglich, in das Wählerverzeichnis eingetragen zu werden. Um die Voraussetzungen für eine mögliche Mitgliedschaft im Beirat zu schaffen und somit eine gelingende Integration zu fördern, sei eine Wahl daher an der Stelle das falsche Mittel.

Ein Problem wurde erstmals 2016 ersichtlich, als alle Mitglieder des Gremiums durch die der aktuellen Satzung zugrunde liegenden Bestimmungen beinahe ausschließlich aus einer Bevölkerungsgruppe bestand. Zudem waren zu der Wahl nur 2.317 Neustädter mit ausländischer Staatsangehörigkeit berechtigt. Von ihnen ließen sich mit 187 Personen nur acht Prozent in das Wählerverzeichnis eintragen.

Durch das nun vom Rat abgesegnete Verfahren kann sich jeder Neustädter mit Migrationshintergrund, aber auch alle, die aufgrund einer ehrenamtlichen Tätigkeit oder persönlichem Engagement Interesse am Mitwirken haben, bewerben. Aus den dann vorliegenden Kandidaten werden im Ausschuss für Jugend-, Soziales, Integration und Teilhabe anschließend fünf bis acht Kandidaten vorgeschlagen umd vom Stadtrat benannt.

„Momentan arbeiten wir kommissarisch“, erklärt der Vorsitzende des Integrationsbeirates, Adel Amor. „Wir“ bedeutet neben ihm sind aktuell nur zwei andere Mitglieder dabei. Die geänderte Satzung freut Amor. „Ich wurde schon von mehreren Leuten angesprochen. Es gibt Anfragen von drei Deutschen und diversen Migranten, die für unser schönes Neustadt etwas leisten wollen.“

