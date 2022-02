So wird gemeldeten Mängeln im Stadtgebiet nachgegangen

2.300 Mitteilungen in fünf Jahren im Internet erfasst

Neustadt (tma). Wenn Müll anscheinend illegal im Stadtgebiet entsorgt wird, greifen immer mehr Menschen auf den städtischen Mängelmelder zurück. Seit Pandemiebeginn im März 2020 sind alleine 170 Mitteilungen zu dem Thema über das Internet abgeschickt worden.

„Es macht den Eindruck, dass die Bekanntheit gestiegen ist“, freut sich Yannik Behme aus dem Bürgermeisterreferat. Er verwaltet den Mängelmelder und versucht, die Fälle möglichst schnell abzuschließen. Gerade beim Thema Müll ist der Prozess allerdings mit Hindernissen verbunden. „Das kann schon mal länger dauern, weil die Zuständigkeit geklärt werden muss“, so Behme. „Meistens melden wir es anschließend aha.“ Der Abfallentsorger fährt dann das Stadtgebiet ab.

Ein weiteres Thema, was sich aktuell häufig im Mängelmelder wiederfindet ist die Beleuchtung um Straßenlaternen. „Dabei sind die Stadtnetze zuständig, es ist besser, das direkt dort zu melden.“ Bei vielen anderen Themen muss er schon nicht mehr die zuständigen Experten suchen, da die Meldungen auch direkt an Sachbearbeiter aus den jeweiligen Fachbereichen gehen.

Doch durch diesen Prozess, bei dem viele Fälle in kurzer Zeit geklärt werden, bleiben auch wenige digital auf der Strecke. „Die Kollegen haben es dann meist bearbeitet, den Status aber nicht umgestellt“, erklärt Behme.

Noch schneller können Fragen - auch um populäre Themen wie Straßen und Beschilderung - mit einem Foto geklärt werden. Ein Bild kann über Internetseite und Mängelmelder-App (darüber gehen im Stadtgebiet etwa ein Zehntel der Meldungen ein) direkt angehängt werden. Bald soll der Prozess durch QR-Codes, die etwa an Fahrradstationen zu sehen sein werden, noch einfacher werden. Dies wird jedoch wohl kaum dazu führen, dass die Meldeform des Telefons zurückgeht. „Es rufen bestimmt genau so viele Menschen bei uns an, wie Meldungen über das Internet eingehen“, heißt es aus dem Bürgermeisterreferat.

