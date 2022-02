Shooters kommen mit Verstärkung zurück

Auswärtsspiel morgen fällt wegen Corona aus

Power-Forward Bart Zents ist jetzt die Nummer fünf bei den TSV Neustadt temps Shooters.

Neustadt (r/os). Nach mehreren Coronaerkrankungen und zwei Wochen ohne Spiel, hätten die Shooters am morgigen Samstag eine schwere Aufgabe vor der Brust gehabt. Das Spiel bei den Baskets Juniors nach Oldenburg/Westerstede fällt jedoch aus, weil die Gastgeber mehrere Corona-Fälle im Team haben. Der Tabellenvierte ist das Farmteam des Bundesligisten EWE Baskets Oldenburg. Als Nachholtermin ist bereits Freitag, 11. März, um 20.30 Uhr eingeplant.

Die TSV Neustadt temps Shooters haben sich unterdessen weiter verstärkt. Seit knapp drei Wochen ist der 29-jährige Bart Zents dabei. Der 1.98 Meter große Power-Forward ging zuletzt für Bremen in der 2. Regionalliga, davor beim Liga-Rivalen MTB Hannover Baskets auf Korbjagd. Er spielte unter anderem bei den UBC Hannover Tigers in der ProB-Liga. Shooters-Manager freute sich über die zügige Zusage nach ersten Kontakten im Januar.

„Ich freue mich sehr, Teil des Teams der Shooters zu sein. Für den Rest der Saison nehme ich mir vor, alles zu geben und den Heimfans ein paar spannende Siege zu bescheren“, so Bart Zents zu seinem Wechsel. „ Wir sind sehr froh, dass wir mit Bart im Frontcourt noch breiter aufgestellt sind und einen Spieler dazu bekommen, der mit 100 Prozent Einsatz und Leidenschaft spielt und sich voll in den Dienst des Teams stellt. Somit haben wir zu Obi, Brandon, Fabio und Leo eine weitere Alternative. Auf lange Sicht erhoffen wir uns, dass Bart uns auch in der Zukunft unterstützt und wir mit ihm einen guten Schritt nach vorn machen werden“, blickt Coach Buss auch schon weiter voraus.

Den ersten Heimauftritt von Zents, der bei den Shooters die Nummer fünf tragen wird, gibt es am kommenden Samstag, 12. Februar, in der Sporthalle der Leine-Schule zu sehen. Ab 19.30 Uhr gilt es dann, die Auswärtsniederlage gegen die TuS Ademax Red Devils Bramsche in eigener Halle wieder gut zu machen.

