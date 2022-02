Die Corona-Lage am Donnerstag: Inzidenz nach 70 Fällen erstmals über 800

Neustadt (os). Im Regionsvergleich liegt das Stadtgebiet bei den Inzidenzwerten weiterhin am fünftbesten, trotzdem hat der Wert erstmals die 800er-Marke überschritten und wird vom Gesundheitsamt der Region mit 857,4 (+88,4) angegeben. Das liegt vor allem an 70 Neuinfektionen binnen der vergangenen 24 Stunden. Damit und mit sechs Korrekturen sind und waren nun 3.415 Personen direkt von Covid-19-Infektionen betroffen - unabhängig von der Schwere der Verläufe. Weil hohe Anstiege der vergangenen Wochen nun als genesen gelten oder freigetestet sind, nahm die Zahl aktuell als "infiziert" geltender Menschen sogar nur im einstelligen Bereich auf 676 (+4) zu. Bisher genesen sind laut Gesundheitsamt 2.690 (+72), an Corona verstorben unverändert 49 Einwohner des Neustädter Landes.

Für die Region Hannover liegt der Inzidenzwert aktuell bei 1355,6 (+103,4). Die landesweite Hospitalisierungs-Inzidenz fällt auf 8,9 (+0,4), die Intensivbehandlungs-Quote steht jetzt bei 4,6 Prozent (-0,2).

Das komplette Dashboard für die Region und ihre Kommunen findet sich unter hannover.de/corona-dashboard

Ausgabe-Nr. 1195 vom 05.02.2022